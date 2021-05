Sehnde/Lehrte/Burgdorf/Uetze

Zu wenig Personal für zu viele Patienten, hohe psychische und physische Belastung, großer Zeitdruck und eine häufig zu schlechte Bezahlung: Pflegepersonal in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und in der häuslichen Pflege arbeitet schon lange unter schwierigsten Bedingungen. Betroffen sind vor allem Frauen – ihr Anteil im Gesundheitspersonal liegt deutschlandweit bei 75,6 Prozent.

Auf die Missstände in der Pflege machen auch die Gleichstellungsbeauftragten Jennifer Glandorf aus Sehnde, Freya Markowis aus Lehrte, Petra Pape aus Burgdorf und Ann-Kristin Rauhe aus Uetze aufmerksam. Am Internationalen Tag der Pflege am Mittwoch, 12. Mai, unterstützen sie gemeinsam die bundesweite Kampagne #Pflegerebellion der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen (BAG). „Wir haben zu vielen Frauen Kontakt, die uns immer wieder von ihren schwierigen Arbeitsbedingungen berichten“, sagt Glandorf. Es sei notwendig, diese Probleme zu benennen und mit einem breiten Bündnis Veränderungen anzustoßen.

„Applaus reicht nicht mehr aus“

Die BAG setzt sich seit vielen Jahren für eine Aufwertung der sogenannten Sorgearbeit ein und hat bereits im April den Aufruf #wannwennnichtjetzt gestartet, um auf Missstände aufmerksam zu machen, die durch die Pandemie noch verschärft werden: häusliche Gewalt, schlechte Vereinbarkeit von Lohn- und Sorgearbeit, Homeschooling, prekäre Situation von Frauen und Kindern in Gemeinschaftsunterkünften, schlechte Arbeitsbedingungen des Kranken- und Altenpflegepersonals.

Die Kampagne #Pflegerebellion ist aus diesem Aufruf entstanden und rückt den Teilbereich Pflegeberufe in den Fokus. „Applaus und Wertschätzung für die Beschäftigten in der Pflege reicht nicht aus, die Arbeitsbedingungen müssen sich verändern“, betont Markowis.

