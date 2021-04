Sehnde/Rethmar

Diese Äußerung führte zu reichlich Ärger: Bei der Informationsveranstaltung zur Ansiedlung des Reifengroßhändlers Delticom im Gewerbegebiet Sehnde-Ost hatte Steven Engler von der Engler Immobilien-Gruppe aus Gelsenkirchen am Montagabend angekündigt, dass Delticom das 90.000 Quadratmeter große Gelände gar nicht allein nutzen wird – sondern einen Teil mit einer der beiden Hallen an einen anderen Logistiker weitervermieten will. Das löste unter den rund 60 Besuchern im Gutshof Rethmar Tumulte aus. Politische Vertreter reagierten empört und betonten unisono, dass davon nie die Rede gewesen sei. Die Stadt beteuert, dass auch ihr dies nicht bekannt war.

Ausgelöst worden war der Unmut, nachdem Delticom-Vorstand Andreas Prüfer in der Veranstaltung sagte, dass sein Unternehmen nur mit zehn bis 30 Lastwagen am Tag plane. Entwickler Engler hatte aber vorher erläutert, dass in den beiden geplanten Hallen 38 Laderampen gebaut würden. Erst auf die Nachfrage eines Bürgers, ob das Ganze dann nicht völlig überdimensioniert sei, ließ Engler seine Äußerung fallen.

Gegen die Ansiedlung von Logistik im Gewerbegebiet Sehnde-Ost regt sich immer mehr Widerstand. Quelle: Reiner Luck

Stadt: Information kam überraschend

Die offenbar eher zufällige Bemerkung hat die Stadt eiskalt erwischt. „Auch für uns war die Information zur weiteren Logistik-Untervermietung neu und kam daher mehr als überraschend“, sagt Bürgermeister Olaf Kruse. Der in der Öffentlichkeit entstandene Eindruck, dass „manipulativ Daten zurückgehalten werden“, sei aber nicht richtig. Diese Tatsache sei von der Engler Immobilien Gruppe, die das 61-Millionen-Euro-Projekt realisieren will, bis Montagabend so nicht benannt worden.

Kruse kündigt an, dass die Stadt nochmal eingehend mit Delticom und der Hannover Region Grundstücksgesellschaft (HRG), die das Gelände von der Stadt gekauft und vermarktet hat, sprechen werde. Gleichzeitig wolle die Stadt künftig „neue Wege der Information nutzen, um transparenter zu werden“.

Eine Rückabwicklung der Pläne, wie dies von Bürgern gefordert wurde, dürfte aber schwierig bis unmöglich sein. Denn die HRG hat bereits viel Geld in die archäologischen Untersuchungen und die Versetzung und Erhöhung der Strommasten gesteckt, zudem müsste die Stadt das Gelände dann zurückkaufen – alles in allem würde dies in die Millionen gehen.

Der Sehnder Naturschutzbund hat mit einem Transparent gegen die Pläne demonstriert. Quelle: Oliver Kühn

Investor als Türöffner

Allein könne die Stadt solch ein großes Gewerbegebiet nicht entwickeln, sagt Kruse. Die von vielen Bürgern gewünschte kleinteilige Entwicklung sei aufgrund der aufwendigen Erschließungsarbeiten nicht möglich und bedürfe daher einer Querfinanzierung durch einen Investor mit einem entsprechend großen Flächenbedarf. „Dieser ist letztlich der Türöffner für die Möglichkeit mittelständischer Unternehmen im nördlichen Bereich“, sagt Kruse.

Die Initiatorinnen der Petition „Kein Logistikunternehmen in Sehnde Ost“ fordern dennoch, das Thema neu zu überdenken. „Weil neue Fakten auf dem Tisch liegen, muss der Bebauungsplan nochmal überprüft werden“, betont Monika Erichsen. Die Petition haben bis Dienstag 1797 Menschen unterzeichnet, davon 1182 Sehnder. Entsprechend groß war auch das Interesse der Bürger: Wegen der Corona-Auflagen passten nur 60 Besucher in den Gutshof, weitere fast 100 standen draußen und mehrere Hundert verfolgten die Sitzung im Internet – wobei es von vielen Seiten Kritik an der schlechten Tonqualität gab.

Ortsratsmitglieder empört

Hochgradig empört zeigten sich zwei Vertreter aus dem Ortsrat Rethmar. Der parteilose Marc Rheinfels war nach der Äußerung Englers wutentbrannt aufgesprungen und hatte lautstark seinen Unmut geäußert. „Ich fühle mich hinters Licht geführt.“ Ähnlich äußert sich sein Ortsratskollege Axel Friehe (CDU). „Mein Vertrauen in die Transparenz des ganzen Verfahrens ist erschüttert.“ Dass vieles in nicht öffentlichen Sitzungen besprochen und Teilnehmer zum Stillschweigen verpflichtet worden seien, sei aus jetziger Sicht sehr unglücklich. Jetzt müsse man das ganze Thema nochmal neu denken.

Ähnlich reagierte auch die CDU-Spitze. „Ich habe mir die Augen gerieben, als ich von der Untervermietung gehört habe“, sagt Ratsfraktionschef Klaus Hoffmann, der die Veranstaltung online mitverfolgte und von einem Eklat spricht. Nun müsse die Situation neu bewertet werden. Er sei nun froh, dass sich die CDU/FDP-Gruppe mit ihrer Forderung nach einer Informationsveranstaltung habe durchsetzen können.

Nach den Grünen hat sich inzwischen auch die AfD gegen eine Logistikansiedlung in Sehnde-Ost ausgesprochen. „Wir betrachten es als unfair gegenüber den Einwohnern in Sehnde und Rethmar, Neubaugebiete zu schaffen und damit Familien anzulocken, denen man dann kurz darauf einen gigantischen Hallenkomplex direkt vor die Tür stellt“, sagt Fraktionschef Wolfgang Ostermeyer.

Wird Verfahren neu aufgerollt?

Auch SPD-Fraktionschef Max Digwa befürchtet, dass das Verfahren nun noch einmal neu aufgerollt werden muss. Die neue Information sei „sehr unglücklich“, doch er sei sicher, dass der Bürgermeister davon nichts gewusst habe. Davon geht nach eigenen Angaben auch der Grünen-Fraktionsvorsitzende Günter Pöser aus. „Nun müssen wir das Thema aber noch mal neu diskutieren, auch aus Gründen der Glaubwürdigkeit.“

Von Oliver Kühn