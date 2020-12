Sehnde

Dieser Fund hat Jürgen Falkenhagen am dritten Advent den Appetit verdorben. Der Sehnder, der im Lehrter Holz ganz im Norden der Stadt an der B 443 Waldstücke besitzt, hat dort rund einen Zentner Fleischabfälle entdeckt. Die Reste seien in sechs gelben Säcken verpackt gewesen und lagen am Waldrand, daneben Kartons mit der Aufschrift „ halal geschlachtet“. Inzwischen hat die Region Hannover den Abfall abtransportieren lassen.

„Eine große Schweinerei“

„Das ist eine Schweinerei ohne Ende“, sagt Falkenhagen. Die blutige Masse habe am Waldrand verteilt gelegen. „Das ist schon sehr ekelig.“ Wie Sonja Wendt, Sprecherin der Region Hannover, am Dienstag sagte, handelt es sich wohl um Reste von Gänsen. Auf den Kartons steht allerdings „Hähnchenschenkel“. Falkenhagen mutmaßt, dass es sich bei dem illegalen Entsorger um einen Gastronomen handeln könnte. Der Waldeigentümer vermutet, dass die Unbekannten ihre Fracht in der Nacht zum Sonntag abgeladen haben. Darauf hin habe er sofort die Polizei informiert.

Dass eine Privatperson der Verursacher sein könnte, ist eher fraglich. Die Kartons stammen von Cooreman Pluimveeslachterij, einem großen Geflügelschlachthof aus der Gemeinde Dendermonde in Belgien, der Produkte weltweit vertreibt. Die Aufschrift „ halal geschlachtet“ deutet darauf hin, dass es sich um eine muslimische Spezialität handelt. „ Halal“ ist ein arabisches Wort und bedeutet „nach islamischem Glauben erlaubt“. Das Fleisch ist nur dann halal, wenn es geschächtet, das heißt nach islamischem Ritus geschlachtet wurde. Dabei wird das Tier mit Schnitten in den Hals ausgeblutet. Schweinefleisch ist im Islam streng verboten.

Warnschild für Hundehalter aufgestellt

Zur Warnung für Hundehalter hatte der Waldbesitzer ein Schild aufgestellt. Quelle: Privat

Zum Schutz von Hunden hatte Falkenhagen für deren Halter ein Warnschild mit dem Hinweis „Vorsicht! Illegal entsorgte Fleischabfälle“ aufgestellt. „Zwei der Säcke waren offen, eventuell waren da schon Hunde dran“, sagt er. Denn der Wirtschaftsweg, der am Wald vorbeiführt, wird gern als Auslaufstrecke und zum Gassigehen genutzt.

Dabei gab es in der Vergangenheit oft Ärger mit geparkten Fahrzeugen, die breiten Landmaschinen wie Mähdreschern das Vorbeifahren schwierig bis unmöglich gemacht haben. Falkenhagen weist deshalb noch einmal ausdrücklich daraufhin, dass dieser Weg für Autos gesperrt und nur für landwirtschaftlichen Verkehr erlaubt ist – so wie es das Verkehrsschild am Beginn an der B 443 auch aussagt.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Sehnder Landwirt mit illegal entsorgtem Müll auf seinem Waldgrundstück auseinandersetzen muss. Vor einigen Jahren waren dort bereits Schafsinnereien weggeworfen worden. Aber auch Autofelgen und Reifen, wie erst im Mai, sowie Grünschnitt, Sperrmüll und sogar benutzte Kondome sind dort schon in den Wald gekippt worden.

Fund für die Stadt neu

Für die Stadt Sehnde war der Umgang mit dem unappetitlichen Fund Neuland, wie Ordnungsamtsleiterin Bianca Frey sagt. „Wir mussten erst mal recherchieren, wer zuständig ist.“ Denn ein solcher Fund sei schon ungewöhnlich. Die Entsorgung der Fleischabfälle stelle eine Ordnungswidrigkeit dar, sagt Sonja Wendt. Eine Anzeige gegen unbekannt habe aber meistens wenig Erfolg.

