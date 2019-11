Rethmar

Die Lehrter Polizei hat schon so manchen außergewöhnlichen Diebstahl vermeldet. Dieser hier gehört in die Kategorie „Kaum zu glauben“. Unbekannte Täter haben eine rund 80 Kilogramm schwere Skulptur gestohlen, die vor dem Vereinshaus des MTV Rethmar an der Seufzerallee stand. Dabei handelt es sich um die überdi...