Sehnde

Eine 72-jährige Sehnderin ist am Montag auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums an der Peiner Straße Opfer einer besonders gemeinen Straftat geworden. Ein junger Mann gab vor, der Frau mit Rollator helfen zu wollen. Dann stahl er ihre Handtasche. Nun sucht die Polizei nach dem Dieb.

Die Sache spielte sich gegen 10 Uhr ab. Die Sehnderin wollte zum Einkaufen, hatte aber Probleme, mit ihrem Rollator über einen Bordstein zu kommen. Der etwa 20 Jahre alte Mann sprach die Frau an und half ihr dabei, den Rollator auf den Gehweg zu heben. Doch dann schob der Unbekannte die Gehhilfe noch ein paar Meter weiter, ließ die verdutzte 72-Jährige am Bordstein stehen, griff sich die in einem Korb am Rollator liegende Handtasche und lief in Richtung Achardstraße davon.

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Der Täter wird von der Polizei als etwa 1,70 Meter groß und „von mitteleuropäischer Erscheinung“ beschrieben. Er trägt die Haare kurz und soll klares Hochdeutsch gesprochen haben. Zeugenhinweise nimmt das Lehrter Kommissariat unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Von Achim Gückel