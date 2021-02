Sehnde/Lehrte

Alkohol vernebelt die Sinne, macht übermütig und verleitet mitunter zu vollkommen irrwitzigen Aktionen. Ein Beispiel dafür ist das, was sich ein 21-jähriger Lehrter am frühen Sonntagmorgen an der zentralen Kreuzung aus Peiner Straße und Bundesstraße 65 in Sehnde geleistet hat. Er setzte dort einen Ford Focus, dessen Zündschlsüssel er sich einfach ungefragt bei einem Verwandten genommen hatte, mit Wucht gegen einen Ampelmast. Doch das ist noch längst nicht alles.

Der Crash passierte gegen 5.45 Uhr – und der 21-Jährige meinte dann wohl, er könne sich mit einem Trick aus der Verantwortung stehlen. Er selbst meldete der Polizei, dass soeben ein Auto gegen die Ampel gefahren sei, dann noch einen parkenden Wagen – und zwar seinen – gerammt habe und schließlich in unbekannte Richtung davongefahren sei. Ein Streifenwagen rückte an, und die Beamten fanden den Lehrter auch noch an der Kreuzung vor. Während die Polizisten den Unfall zu Protokoll nahmen und den vermeintlichen Zeugen dazu befragten, kam ihnen schnell ein Verdacht – nämlich jener, dass der junge Mann, der da Auskunft gab, selbst in dem Unfallauto gesessen hatte.

Zeugen überführen den Unfallfahrer

Denn die Schäden an dem Ampelmast passten haargenau zu jenen an dem Ford Focus, mit dem der 21-Jährige unterwegs gewesen war und der mit demolierter Frontpartie am Straßenrand stand. Zudem gab es weitere Zeugen, die gesehen hatten, wie der mutmaßliche Unfallfahrer telefonierend von dem Ford wegging.

Der dreiste Trick des 21-Jährigen schlug also völlig fehl. Die Beamten stellten bei ihm zudem einen Alkoholpegel von 1,1 Promille fest. Einen Führerschein konnte der junge Lehrter indes nicht vorweisen – er hat gar keinen. Letztlich stellte sich auch noch heraus, dass der Ford Focus gar nicht ihm, sondern einem Verwandten gehört, bei dem er in der Nacht zuvor zu Gast gewesen war. Den Schlüssel zu dem Wagen hatte er sich offenbar ohne Erlaubnis in einem günstigen Moment geschnappt.

Ampelanlage ist vorerst außer Betrieb

Die Polizei schätzt den Schaden an dem Auto auf etwa 3000 Euro. Der Ampelmast ist vollständig demoliert und muss ausgetauscht werden. Wie teuer das wird, ist noch völlig unklar. Schon am Sonntagmittag hatte ein Techniker den Mast samt Lichtzeichen demontiert und neben die Kreuzung gelegt. Der Verkehr auf der zentralen Sehnder Kreuzung wird nun vorerst mit gelbem Warnlicht und Verkehrszeichen geregelt. Wann die Ampelanlage wieder in den normalen Betrieb gehen kann, sei noch ungewiss, sagte der Techniker.

Wie lange die Reparatur der Ampelanlage dauert, ist noch unklar. Quelle: Achim Gückel

Gegen den 21-Jährigen Lehrter werden nun Verfahren wegen der Verdacht auf Unfallflucht, wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahren ohne Führerscheins eingeleitet.

Von Achim Gückel