Beim Wettlauf um den modernsten Supermarkt in Lehrte gibt es nun noch mehr Konkurrenz: Jetzt will auch das Unternehmen Penny seine Filiale an der Stackmannstraße abreißen und durch einen Neubau ersetzen. Gleiches planen auch Lidl für seinem Markt an der Burgdorfer Straße und Aldi für seine Filiale an der Iltener Straße.