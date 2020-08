Hämelerwald

Nach dem Großbrand in Hämelerwald, bei dem in der Nacht zu Montag eine Scheune bis auf die Grundmauern niedergebrannt ist, stellt sich für die Stadt und vor allem die beteiligten Feuerwehrleute eine Frage: Wie gefährlich war der Einsatz?

Denn das Dach war mit Eternitplatten aus krebserregendem Asbest gedeckt, die bei der starken Hitzeentwicklung und beim Einsturz des Daches geplatzt waren. Schutzkleidung, Fahrzeuge und Geräte waren dadurch kontaminiert worden. Die Stadt hat bereits eine Fachfirma mit der Reinigung beauftragt und auch die Feuerwehrunfallkasse informiert. „Diese muss nun prüfen, ob weitere Maßnahmen wie vorsorgliche gesundheitliche Untersuchungen nötig sind“, sagt Stadtsprecherin Lilian Appel.

Noch offen sei, ob diese Maßnahmen nur ein Angebot der Feuerwehrunfallkasse als Versicherungsträger seien oder eine Pflicht dazu bestehe. Asbest ist ein natürliches Mineral, das wegen seiner Vielseitigkeit früher als eine Art Wunderfaser galt. Deshalb sind unzählige Dächer und Fassaden mit Asbestplatten gedeckt und mit asbesthaltiger Mineralwolle gedämmt worden. 1970 ist es offiziell als krebserregend eingestuft worden. Wird freigesetzter Feinstaub eingeatmet, kann das zu Lungenkrebs führen. Erst seit 1993 ist die Verwendung von Asbestfasern in Deutschland verboten. Sie gelten als Sonderabfall, bei der Entsorgung muss Schutzkleidung getragen werden. Dies gilt auch für die Reinigung, für die die Stadt nun aufkommen muss.

Die Ursache des Großfeuers, zu dem 170 Feuerwehrleute aus neun Feuerwehren anrückten, ist immer noch unbekannt. Quelle: Frank Tunnat

Einsatzkräfte kommen in Datenbank

Stadtbrandmeister Jörg Posenauer, der den Einsatz geleitet hat, sagte auf Anfrage, dass alle Kräfte, die bei dem Einsatz mit Asbestfasern in Kontakt gekommen sein könnten, in eine zentrale Datenbank eingetragen würden. So könne man später nachverfolgen, ob es bei gesundheitlichen Problemen einen Zusammenhang gebe. Posenauer bestätigte, dass Einsätze mit Asbest nicht alltäglich seien. Man habe deshalb einen Fachberater ABC für Einsätze mit gefährlichen Gütern zu Rate gezogen. Die Kräfte seien mit ihrer Schutzkleidung, Atemschutzgeräten und Filtergeräten aber gut geschützt gewesen: „Ich bin guter Dinge, dass hoffentlich nichts passiert ist.“

Diese Einschätzung teilt auch ein beteiligter Feuerwehrmann. „Ich habe großes Vertrauen in die Maßnahmen und die Gerätschaften.“ Persönlich habe er kein ungutes Gefühl nach dem Einsatz. Allerdings könne man nicht ausschließen, dass eventuell Kameraden Asbestfasern eingeatmet haben. Gleiches gelte auch für die Polizei und den Rettungsdienst. Im Zentrum des Geschehens hätten die Einsatzkräfte Atemschutz und Filtergeräte getragen, die anderen hätten sich so weit wie möglich entfernt. Man habe schon bei der Ankunft die Eternitplatten gesehen und platzen hören. Ob davon mögliche Gefahren ausgehen könnten, sei beim Einsatz selbst aber kein Thema gewesen.

Brandermittler haben Arbeit aufgenommen

Die abgebrannte Scheune steht nur wenige Meter vom Wohnhaus des Besitzers entfernt. Quelle: Kerstin Wosnitza

Inzwischen haben die Brandermittler des Kriminaldauerdienstes die Ermittlungen aufgenommen. Ein Ergebnis lag bis zum Dienstagabend noch nicht vor. Auch Gutsbesitzer Ulrich Langenhoff hat derzeit alle Hände voll zu tun: Er muss sich um die Schadensabwicklung und die Beseitigung der Trümmer kümmern, zugleich ist die Ernte in vollem Gang. „Der Wind stand zum Glück günstig, sodass die Rauchwolke vom Wohnhaus weggezogen ist“, sagt Langenhoff. Der Gutshof steht nur wenige Meter von der Scheune entfernt. Aus der Ruine stieg noch am Dienstagnachmittag Rauch, abends rückte deshalb noch einmal die Feuerwehr für Nachlöscharbeiten an. Am Montag waren 170 Kräfte aus neun Feuerwehren im Einsatz.

Ausgebrochen ist das Feuer offenbar in dem Bereich der Scheune, in dem die Trecker des Reit- und Fahrvereins Hämelerwald abgestellt waren. „Dort sind die Flammen als erstes aus dem Dach geschlagen“, berichtet der Gutsbesitzer. Trotz des traurigen Anblicks der zerstörten Großscheune sei er nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen. „Es hätte weit schlimmer kommen können.“ Derzeit geben sich bei ihm die Gutachter und Sachverständigen die Klinke in die Hand. Unter anderem gehe es darum, das Asbest möglichst schnell fachgerecht zu entsorgen. „Solange alles noch feucht ist und man nichts bewegt, hält sich die Gefahr wohl in Grenzen, hat man mir gesagt.“

In der Scheune waren zwei Trecker des Reitvereins verbrannt, auch das Lager eines Gas- und Installationsbetriebs wurde zerstört. Die drei Oldtimer, die in einer privaten Hobbywerkstatt standen, sind dagegen verschont geblieben – sie wurden nur durch das Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen.

Von Oliver Kühn und Kerstin Wosnitza