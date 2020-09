SPD begrüßt 24 neue Grundschüler in Lehrte-Immensen mit Geschenken

Immensen

Die neuen Erstklässler der Heinrich-Bokemeyer-Grundschule sollen sicher von ihrem Zuhause ins Klassenzimmer kommen. Das will auch die SPD im Ort, die stets zum Start des neuen Schuljahres ein kleines Präsent an die Erstklässler überreicht. In diesem Jahr gab es für die 24 Mädchen und Jungen eine Glückwunschkarte, etwas Süßes und kleine Reflektoren für den Ranzen oder die Jacke.

All das vergaben die Vorstandsmitglieder Norma Wildhagen, Michael Clement und Dieter Unnasch an die Kinder – unter Einhaltung der Corona-Abstandsregeln, wie die Sozialdemokraten betonen. „Trotz der momentanen Einschränkungen durch die Pandemie waren alle Schüler guter Dinge und freuten sich“, heißt es in einer Mitteilung der SPD.

Von Achim Gückel