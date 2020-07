Lehrte

Vier Abschlussfeiern wie am Fließband, aber doch bis ins letzte Detail liebevoll gestaltet: Klassenweise nacheinander hat die Realschule Lehrte am Freitag die 110 Schülerinnen und Schüler ihres zehnten Lehrgangs entlassen, damit in der Aula die wegen der Pandemie erforderlichen Mindestabstände eingehalten werden konnten. Die Eltern durften nur von draußen durch die Scheiben verfolgen, wie ihre Kinder auf einem roten Teppich, ihrem „Walk of fame“, zu ihren mit großem Abstand aufgestellten Stühlen schritten. Die Reden wurden per Lautsprecher übertragen.

Auf dem roten Teppich: Die außergewöhnliche Abschlussfeier ist liebevoll organisiert. Quelle: Martin Lauber

Anzeige

Schulleiter Markus Böhm wagte in seinen Abschiedsworten eine ebenso steile wie ermutigende These: „Ich glaube, dass die Generation Corona-Abschluss demnächst zu den bevorzugten Jahrgängen gehören wird, denn ihr habt schon bewiesen, dass ihr unter Stress arbeiten und unvorhersehbare Ereignisse meistern könnt.“ Das war einerseits gemünzt auf die hohe Zahl von 54 erweiterten Realschulabschlüssen neben 53 normalen und drei Hauptschulabschlüssen und die drei besten Absolventen, zu denen Alexander Koch und Conner Lieske gehören, die sich mit einer Eins vor dem Komma der Gesamtnote jeweils einen vom Elternrat gestifteten Lehrte-Taler verdient haben.

Weitere NP+ Artikel

Weil in der Pausenhalle nicht genug Platz für alle ist: Angehörige schauen von draußen bei der Feier zu. Quelle: Martin Lauber

Schulleiter lobt auch das Kollegium

Böhm schloss in sein Lob ausdrücklich sein Kollegium mit ein dafür, weil es mit einem hohen Maß an Organisationsvermögen, Kreativität und Flexibilität die coronabedingten Herausforderungen „in welchen Formaten auch immer“ gemeistert habe. Nach dem Lockdown im März hatte der zehnte Jahrgang für die Vorbereitung seiner Abschlussarbeiten gerade mal fünf Wochen Zeit und war dabei nur an jedem zweiten Tag im Schulgebäude gewesen. Der Unterricht hatte sich auf die Hauptfächer Mathe, Deutsch und Englisch beschränkt – ein „geballter Input“ sei das gewesen, sagte der Schulleiter. Das Echo bei einem Teil der Schüler sei durchaus positiv gewesen. Sie hätten viel konzentrierter arbeiten können.

Für den Sekt nach der Abschlussfeier hat die Realschule einen VIP-Bereich angelegt. Aber auch dort muss auf Abstand geachtet werden. Quelle: Martin Lauber

Zur Galerie Sie haben sich klassenweise und mit dem gebotenen Corona-Abstand aufgestellt. Vier Bilder zeigen die vier Abschlussklassen der Realschule Lehrte.

Auf das obligatorische Sektanstoßen auf das Abschlusszeugnis mussten Schüler und Eltern wegen der Corona-Krise nicht verzichten. Die Schule hatte dafür im Freien eigens einen „VIP“-Bereich mit Blumen-geschmückten Stehtischen bestückt.

Das sind die Absolventen der Realschule Lehrte Klasse 10a: Jaqueline-Chantal Berkelmann, Rozerin Daban, Tabea Fracke, Anna-Sophie Haß, Lisa Kizilyel, Darlin Kluge, Armina-Monika Qerimi, Mirna Sabha, Mia Sophie Warnecke, Maureen Zscheeg, Khaled Alkadi, Ataberk Avci, Alexander Baroke, Finn Döbel, Marvin Ehrhardt, Justin Fischer, Dominik Flörke, Tarek Henkel, Oguz Muzaffer Ilgar, Aytugcan Kaya, Robin-Alexander Koch, Alessio Lo Cicero, Jason Röpke, Fynn Scheverling, Jonas Schwentesius, Javit Tiedtke, Max Wietig und Sven Wolf. Klasse 10b: Edelline Bloch, Liza Fars Haji, Anette Feininger, Annalena Gerhardt, Sajida Jaber, Victoria Kaiser, Angelina Kastrop, Kimberley Kirk, Alicia Krüger, Salina Matthies, Nikola Mayweg, Luisa Patola, Jana Siemon, Marie Stiewe, Lara Struck, Lena Tarara, Eyleen von Daak, Dilan Yalti, Lara-Marie Zipka, Timo Beck, Kjell Dischinger, Jan-Carlos Gierling, Daban Hamah, Robin Heise, Niko Kontsybovskiy, Marc-André Lehmann, Conner Lieske und Kevin Tschendel. Klasse 10c: Hayat Dabbous, Pia Deskau, Sarah Dohm, Diana Ginter, Pia-Sue Hirmke, Zara Kaya, Meryem Kurt, Jana Lähn, Elanur Özorman, Jolie Rückert, Melike Sönmez, Chantal Sowizral, Nurcan Yalti, Efecan Avci, Elias Böttcher, Robin Buchholz, Zidan Güven, Robin Hahn, Moritz Halle, Jean-Lennard Hartmann, Max Hoffmann, Paul Knappe, Maurice Kracke, Alexander Möller, Tim Niedzwiecki und, Julijan Stojanovic. Klasse 10d: Marie-Chantal Arendt, Giti Atayi, Sila-Hazal Ates, Oliwia Feherpataky, Leona Hiller, Donika Hyseni, Annika Kromm, Huong Vi Nguyen, Senem Özdemir, Sukuriye Oruc, Michelle Othmer, Lea Scheunemann, Maria Soilemezidi, Fenja Zimmer, Dennis Albrecht, Devin Bohl, Lukas Döhl, Yasin Erdogan, Alan Ibrahim, Altin Marina, Justin Rathmann, Lukas Schmidt, Akashdeep Singh, Fabian Stoll, Justin Ternowskij, Christoph Treinat und Aktan Uslu.

Von Martin Lauber