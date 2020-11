Lehrte/Ahlten

Im Bauausschuss ist der Konflikt um eine Prüfung möglicher Trassenverläufe für den Radschnellweg zwischen Lehrte und der Stadtgrenze von Hannover noch einmal aufgeflammt. Sprecher der Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und Die Linke kritisierten die Tatsache, dass nun auch ein Streckenverlauf über den Eisenbahnlängsweg wieder untersucht werden soll. Dieser war schon im Sommer 2019 von der Mehrheit im Rat abgelehnt worden.

Trotzdem votiere der Ausschuss am Schluss einstimmig für die von der Stadtverwaltung angeregte neuerliche Prüfung mehrerer Trassen. Dadurch dürfe aber keine Verzögerung des Projekts eintreten, betont Grünen-Fraktionschef Ronald Schütz. Und Voraussetzung müsse es sein, dass die Kosten für die Prüfung von der Region Hannover und nicht der Stadt Lehrte getragen werden, mahnte Ekkehard Bock-Wegener ( SPD).

Grünen-Fraktionschef macht seinem Unmut Luft

Zuvor hatte insbesondere Schütz seinem Unmut über den Vorstoß aus dem Rathaus Luft gemacht, doch wieder die Route über den Eisenbahnlängsweg mit in die Diskussion zu nehmen. Das sei „kommunalpolitisch und rechtlich bedenklich“, sagte der Grüne mit Blick auf den Ratsbeschluss vom Sommer 2019, der genau diese Variante ausschloss, welche die CDU zuvor im Bürgermeisterwahlkampf ins Spiel gebracht hatte. „Das verstößt gegen Beschlüsse des Rats“, sagte Schütz.

Schütz kritisierte auch die von Bürgermeister Frank Prüße ( CDU) geführte Stadtverwaltung. Diese sei eigentlich an den Ratsbeschluss mit dem Nein zur Trasse über den Eisenbahnlängsweg gebunden gewesen, habe aber trotzdem genau darüber weiter mit der Region verhandelt. Das sei „mehr als bedenklich“. Andererseits habe es zur Frage des Streckenverlaufs eines Radschnellwegs in der Zwischenzeit viel Beteiligung von Bürgern gegeben. Diese gelte es zu hören und in eine Entscheidung einzubinden, betonte Schütz. Nur zu diesem Zweck sage rot-grün-rot doch ja zu einer erneuten Prüfung der Trassen für den Radschnellweg.

CDU-Ratsherr: Wir verlieren keine Zeit

Armin Hapke ( CDU) appellierte an die Mitglieder des Bauausschusses, die Prüfung der umstrittenen Route auf Machbarkeit, Bau- und Folgekosten sowie mögliche Konflikte mit dem Autoverkehr zu prüfen. Zeit verliere man damit auch nicht, denn auch auf hannoverschem Gebiet ginge es derzeit mit dem Radschnellweg nicht voran. Das Land Niedersachsen hatte kürzlich drei Anträge der Landeshauptstadt auf finanzielle Förderung des Projekts wegen Unvollständigkeit abgelehnt.

Auch SPD-Ratsherr Bodo Wiechmann betonte, man stimme der Untersuchung der Alternativtrasse nur „unter Bauchschmerzen“ zu. Er zählte mehrere Punkte auf, die gegen diese Trassenführung sprächen – darunter die Überquerung von alten Gleisanlagen am Eisenbahnlängsweg, die problematische und enge Situation in den Tunnel im Bereich Richtersdorf und mögliche Konflikte mit dem Lastverkehr im Bereich des Containerterminals Megahub.

SPD, Grüne und Die Linke hatten für den Radschnellweg stets die bereits im Jahr 2016 begutachtete Streckenführung über den Fuhrenweg am Rand von Lehrte und durch die Felder südlich der Bahn favorisiert.

Von Achim Gückel