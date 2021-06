Lehrte/Ahlten

Die Frage, ob es einen Radschnellweg von Lehrte über Ahlten bis nach Hannover-Anderten geben soll sowie dessen möglicher Verlauf ist seit Jahren ein Reizthema in der Lehrter Politik. Jetzt macht die CDU-Regionsfraktion mit dem Lehrter Bernward Schlossarek an der Spitze einen neuen Vorstoß zu dem Thema. Sie hält einen Baubeginn für die Trasse im kommenden Jahr für realistisch – und sie favorisiert weiterhin die umstrittene Streckenführung über den Eisenbahnlängsweg.

Mitglieder des Arbeitskreises Verkehr in der CDU-Regionsfraktion hatten sich unlängst am Bahnhof in Ahlten getroffen, um sich die Herausforderungen für den Bau des Radschnellwegs anzuschauen. Dabei sei es laut Schlossarek auch um die Frage gegangen, wie 75 bis 85 Prozent der Projektkosten von Bund und Land übernommen werden könnten. Unter anderem muss ein Radschnellweg möglichst wenige Querungen anderer Straßen aufweisen, einen zwei Meter breiten Fahrstreifen je Richtung und eine glatte Asphaltdecke haben. Für die Menschen in Lehrte soll er eine schnelle Route für die umweltfreundliche Fahrt nach Hannover darstellen.

Baubeginn schon im nächsten Jahr?

Laut Schlossarek will die Regionsverwaltung jetzt ein Planungsbüro damit beauftragen, mehrere Varianten für die Streckenführung auf Lehrter Gebiet zu bewerten. Das hatte der Rat der Stadt Lehrte schon im vergangenen November befürwortet. Anschließend soll es die beste Route nennen. Der Rat der Stadt müsste dann noch einen entsprechenden Grundsatzbeschluss dazu fassen. Dann folge eine Machbarkeitsstudie, sagt der Christdemokrat. All das könne, falls sich alle Beteiligten einig sind, bis Ende dieses Jahres erledigt sein.

Doch mit der Einigkeit ist es so eine Sache. Schlossarek betont, dass die CDU weiterhin für die nördliche Route für den Radschnellweg plädiert, also über den Eisenbahnlängsweg. Das sei vorteilhaft, die Strecke führe nicht durch Ahltener Wohngebiete und binde auch den Norden Lehrtes besser an. Auch Bürgermeister Frank Prüße hatte im Wahlkampf vor zwei Jahren mit dieser Variante geworben.

Welche Trassenführung ist die beste?

Lehrtes Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und Die Linke hatte hingegen die ursprünglich vorgestellte Trassenführung südlich der Bahnlinie, über den Fuhrenweg und durch die Feldmark von Ahlten favorisiert. Der Eisenbahnlängsweg sei ungeeignet für einen Radschnellweg, weil dort unter anderem der Lastverkehr vom und zum Megahub abgewickelt werde. Außerdem werde mit dieser Variante die City von Lehrte sowie die südlichen und westlichen Wohngebiete der Kernstadt nicht optimal an die innovative Radfahrtrasse angebunden. Auch der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) lehnt den Eisenbahnlängsweg als Trasse ab.

Lesen Sie auch: Eine harte Dabette: Wo soll der Radschnellweg verlaufen?

Schlossarek erinnert indes daran, dass es mit dem Radschnellweg nun zügig voran gehen müsse: „Die Hauptsache ist, dass zeitnah die Bauarbeiten starten können.“ Der Christdemokrat betont, das Projekt sei notwendig, um den Radverkehr zu stärken, die Verkehrswende zu schaffen und Klimaziele zu erreichen.

Von Achim Gückel