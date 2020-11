Lehrte

Ein 39 Jahre alter Lehrter hat am Donnerstagabend in den Wohngebieten südlich des Bahnhofs eine irrwitzige Serie von Sachbeschädigungen verursacht. Er demolierte Außenspiegel an mindestens 33 Autos. Wie hoch der Schaden ist, den der Mann anrichtete, ist noch völlig unklar. Denn möglicherweise hat er sogar noch mehr Sachbeschädigungen angerichtet, als bislang bekannt sind.

Sämtliche Taten des Randalierers spielten sich in dem Bereich zwischen Bahnhofstraße, Feldstraße, Köthenwaldstraße und Goethestraße ab. Zunächst fiel der 39-Jährige gegen 19.15 Uhr einer Augenzeugin auf, als er an der Feldstraße gegen Außenspiegel von geparkten Wagen trat. Die Frau informierte die Polizei. Streifenbeamte griffen den Mann an der Goethestraße auf, nahmen seine Personalien auf, nahmen die Sachbeschädigungen zu Protokoll und ließen den Randalierer wieder gehen.

Tritte gegen mehrere Taxis

Diese erste Begegnung mit der Ordnungsmacht war ihm allerdings keine Lehre. Gegen 22.45 Uhr meldete ein Taxifahrer der Besatzung eines Streifenwagens, dass er einen Mann gesehen habe, der versucht hat, an der Bahnhofstraße Außenspiegel von Taxis abzutreten. Die Beschreibung für diesen Täter passte haargenau auf den, der schon früher am Abend sein Unwesen getrieben hatte.

Am Richtersdorftunnel griffen die Polizisten den 39-Jährigen ein zweites Mal auf und steckten ihn schließlich in eine Gewahrsamszelle im Kommissariat an der Osterstraße. Bei ihm handele es sich um einen mitunter verwirrten Mann, der schon mehrfach aufgefallen sei, sagte ein Sprecher am Freitag. Alkoholisiert sei der 39-Jährige während der Sachbeschädigungen am Donnerstagabend nicht gewesen.

Gibt es noch mehr abgetretene Außenspiegel ?

Jetzt ermittelt die Polizei, ob der Randalierer an noch mehr als den bislang bekannten 33 Fahrzeugen Außenspiegel demoliert hat. Sollten weitere Autobesitzer Beschädigungen feststellen, sollten sie Kontakt mit der Polizei unter Telefon (05132) 8270 aufzunehmen.

