Ein renitenter Randalierer macht der Lehrter Polizei weiterhin zu schaffen. Der 39-jährige Lehrter trat am Sonnabend erneut an Autos die Außenspiegel ab – diesmal sind acht Fahrzeuge betroffen.

Laut Polizei hatten Passanten den 39-Jährigen am Mittag an der Bahnhofstraße beobachtet, wie er mutwillig mit seinem Fuß gegen Außenspiegel trat. Sie informierten die Polizei, die den Mann in Tatortnähe aufgriff. An acht Fahrzeugen wurden Beschädigungen festgestellt, eines war bereits zum zweiten Mal betroffen.

Randalierer bleibt bis Montag in Polizeigewahrsam

Der Mann ist polizeibekannt. Bereits am Donnerstag hatte er für eine Serie von Sachbeschädigungen gesorgt. Dabei hatte er an mindestens 33 Autos an der Bahnhofstraße, Feldstraße, Köthenwaldstraße und Goethestraße die Außenspiegel abgetreten. Weil der 39-Jährige nach einer ersten Begegnung mit der Polizei am Donnerstag dennoch weiter Autos demolierte, hatten ihn die Ordnungshüter zum Schutz vor weiteren Beschädigungen über Nacht in Gewahrsam genommen.

Doch der erste Aufenthalt in der Gewahrsamszelle der Polizei war ihm wohl keine Lehre. Nach der erneuten Serie von Sachbeschädigungen am Sonnabend wurde der 39-Jährige erneut in die Gewahrsamszelle an der Osterstraße gebracht. Laut Kriminalhauptkommissar Philipp Guttack soll der Mann erst am Montagmorgen wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Die Polizei hofft, dass der verlängerte Aufenthalt in der Zelle den Mann nun zur Vernunft bringt.

Schaden beträgt wohl mehrere Tausend Euro

Der 39-Jährige war laut Polizei in beiden Fällen weder alkoholisiert, noch habe er unter Drogen gestanden. Es handele es sich bei ihm um einen mitunter verwirrten Mann, der schon mehrfach aufgefallen sei, so ein Sprecher.

Den Schaden an den acht demolierten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf mehrere Tausend Euro.

Von Patricia Oswald-Kipper