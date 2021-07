Lehrte

Erneut haben in Lehrte Einbrecher versucht, in ein Wohnhaus einzudringen. Dieses Mal hatten sich die unbekannten Täter eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Parkstraße ausgeguckt. Sie begannen damit, die Tür zu der Wohnung aufzuhebeln. Als ihnen dies nicht gelang, flüchteten sie unerkannt. Laut Polizei ereignete sich die Tat zwischen Donnerstag, 1. Juli, 12 Uhr, und Freitag, 2. Juli, 17 Uhr. Die Höhe des Schadens an der Wohnungstür steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Lehrte unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Von Patricia Oswald-Kipper