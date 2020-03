Lärmmessung in Aligse beginnt: Ortsbürgermeister kritisiert Starttermin

Aligse.

Die wegen der Corona-Pandemie angeordneten Beschränkungen lähmen derzeit das öffentliche Leben – und sie sorgen für relativ wenig befahrene Straßen. Ausgerechnet in dieser Situation ist nun in Aligse die lang ersehnte Station zur Messung des Verkehrslärms an der Ortsdurchfahrt errichtet worden. Sie steht seit einigen Tagen an der Straße Zur Kreuzeiche an einem Feldrand und soll den Schallpegel messen, der von der Bundesstraße 443, der Autobahn und der Eisenbahntrasse ausgeht. Aligses Ortsbürgermeister Frank Seger ( SPD) findet den Termin für den Start der Messungen alles andere als glücklich gewählt. Er spricht sogar von einem „Schildbürgerstreich“.

Der Ortsrat hatte das sogenannte Lärmmonitoring im Zusammenhang mit der Diskussion um die Planungen für ein Aldi-Logistikzentrum gefordert. Der Rat der Stadt war diesem Wunsch gefolgt. Frühere Lärmmessungen hatten bereits ergeben, dass insbesondere an der Ortsdurchfahrt der Bundesstraße schon längst zulässige Lärmgrenzen überschritten werden. Viele Aligser befürchten nun, dass durch das Logistikzentrum noch sehr viel mehr Verkehr durch den Ort rollt, der noch mehr Krach bringt. Das Lärmmonitoring soll nun verlässliche Daten liefern, die auch in künftige Debatten über das Aldi-Projekt einfließen.

Messungen ohne wirklichen Wert?

Seger sieht sich, seit die Messstation an der Kreuzeiche steht, nun kritischen Fragen aus dem Dorf ausgesetzt. Ihn hätten zahlreiche Anrufe erreicht, sagt er. Stets sei es dabei darum gegangen, welchen Wert Lärmmessungen hätten, wenn auf den Straßen gerade unverhältnismäßig wenig Verkehr rolle – und wieso sich der Ortsrat so etwas bieten lasse. Möglicherweise würden am Ende Messergebnisse herangezogen, die den Normalfall nicht widerspiegelten.

Seger wandte sich daraufhin an die Lehrter Stadtverwaltung. Diese versucht nun, die Gemüter in Aligse zu beruhigen. Er sei ebenfalls nicht glücklich mit dem Zeitpunkt für die Aufstellung der Messstation, sagt Stadtsprecher Fabian Nolting. Die Firma AMT, die die Anlage vor knapp einer Woche aufstellte, habe dies ohne vorherige Rücksprache mit der Stadt getan. „Die Messungen haben aber auch noch nicht begonnen, es handelt sich bisher lediglich um Vorbereitungen“, betont Nolting.

Erste Daten erst nach Ostern

Erste Daten werde die Station voraussichtlich erst nach Ostern erheben, erklärt er. Bis dahin werde auch noch eine Online-Plattform aufgebaut, auf der Messergebnisse einsehbar seien. Was dort dann konkret dargestellt wird, werde noch geprüft, sagt Nolting. „Die Stadt Lehrte wünscht sich bei diesem Thema größtmögliche Transparenz und wird unaufgefordert über den weiteren Fortgang informieren – auch auf der Homepage www.lehrte.de“, betont er.

Messungen dauern ein halbes Jahr und kosten 40.000 Euro

Grundsätzlich sollten die Lärmmessungen ein halbes Jahr andauern, erläutert der Sprecher. Auch wenn derzeit noch niemand sagen könne, wann die Corona-Epidemie vorbei ist und wann wieder normaler Verkehr auf den Straßen fließt, müsse diese Messdauer ausreichen. Wolle man sie verlängern, stiegen auch die Kosten für diese Dienstleistung der Firma AMT, gibt Nolting zu bedenken. Im städtischen Haushalt stehen derzeit 40.000 Euro für die Maßnahme zur Verfügung.

In Aligse gibt es eine breite Front von Bürgern, die das geplante Aldi-Logstikzentrum nicht haben wollen. Quelle: Achim Gückel (Archiv)

Ortsbürgermeister Seger stellt unterdessen Forderungen auf. Er will, dass die Lärmmessungen zeitlich verschoben werden und erst dann beginnen, wenn der Ausnahmezustand vorbei ist. „Das Coronavirus hält sich nicht an das Ende der Osterferien, die Messung muss in Gänze in eine Zeit fallen, in der normale Verkehrsverhältnisse herrschen“, fordert er. Nur das bringe eine verlässliche Datenlage, die in der Kontroverse um das Aldi-Projekt weiterhelfe.

Der Rat der Stadt Lehrte hatte im Oktober 2019 in einer Kampfabstimmung und gegen die Stimmen der CDU die Grundsatzentscheidung getroffen, das Planverfahren für das umstrittene Logistikzentrum fortzuführen.

SPD begrüßt Aufstellung der Messstation Ungeachtet der Kritik von Ortsbürgermeister Frank Seger hat die SPD-Abteilung Aligse-Kolshorn-Röddensen jetzt die Aufstellung der Messstation am Rand von Aligse begrüßt. „Bei den Debatten über die Lärmbelastung in Aligse und die Bauleitplanung für ein Industriegebiet zur Aldi-Umsiedlung wurde regelmäßig beklagt, dass nur Berechnungen in die Gutachten und Bewertungen einfließen. Mit dem Lärmmonitoring bekommen wir nun genaue Werte rund um die Uhr für einen längeren Zeitraum“, betont Ulrike Erdmann, Sprecherin der SPD-Ortsratsfraktion in einer Pressemitteilung. Dieses Verfahren werde zur Versachlichung der Debatte beitragen. Der Standort des Containers an der Straße Zur Kreuzeiche sei geeignet für die dauerhafte Messung, meinen die Sozialdemokraten und weisen auch auf die Absicht der Stadt hin, die Daten online abrufbar zu machen. Kritik am Zeitpunkt für den Beginn der Messung, also nach Ostern, äußern sie in ihrer Pressemitteilung nicht. Sie betonen aber, dass das Lärmmonitoring bereits im Jahr 2018 von der SPD-Fraktion im Ortsrat beantragt worden und am 3. September 2019 die Einrichtung der Messstelle mit den Stimmen der SPD und unabhängig von der Frage einer möglichen Aldi-Ansiedlung durchgesetzt worden sei.

