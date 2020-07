Lehrtes Ortsteil Steinwedel bekommt nun ganz offiziell eine neue Pastorin. Nachdem sie Anfang März ihre Aufstellungspredigt in der St.-Petri-Kirche gehalten hatte, wird Kirsten Kuhlgatz am Sonntag, 19. Juli, von Superintendentin Sabine Preuschoff in ihr neues Amt eingeführt.