Immensen

Die ersten Häuser stehen schon, am Ostrand von Immensen verändert sich das Ortsbild, und bald schon sollen im dortigen Neubaugebiet Familien wohnen. Doch überlagert wird all das von einer höchst ungewöhnlichen Debatte. Denn viele Neubürger lehnen den Namen, den der Ortsrat der einzigen Straße im Baugebiet vor knapp einem Jahr verpasst hat, rundheraus ab. Grotefricken Kamp soll dieser lauten – und dass sei missverständlich, schwer auszusprechen sowie zu buchstabieren und werde womöglich sogar in obszöner Weise verballhornt, heißt es.

Die Initiative der Neu-Immenser, der sich nahezu alle Grundstückskäufer in dem kleinen Baugebiet angeschlossen haben, plädiert für eine Umbenennung der Straße in „In den Gärten“. Der Ortsrat hat darüber jetzt in einer Sondersitzung in der kleinen Immenser Sporthalle beraten – und die Entscheidung erst einmal vertagt.

Name eine 1660 entstandenen Hofstelle

Zur Benennung Grotefricken Kamp war es vor etwa einem Jahr gekommen. Sie lehnt sich an den Namen einer Hofstelle an, die um das Jahr 1660 am östlichen Rand von Immensen entstand, wo jetzt das Baugebiet ist. Der Namensfindung war eine von Ortsbürgermeister Falk Kothe (CDU) auf den Weg gebrachte Bürgerbeteiligung vorangegangen. Die Immenser machten etliche Vorschläge für den Straßennamen, aus denen am Schluss drei herausgesiebt wurden – eine Benennung nach dem verstorbenen Ortshistoriker Adolf Meyer, der Name Zum Prießhof und eben Grotefricken Kamp. Der Ortsrat entschied sich für letzteren.

Kurze Zeit später wurden die 23 Grundstücke auf dem Gelände, das von einer Tochterfirma der Helma Eigenheimbau erschlossen und vermarktet wurde, an die Hausbauer verkauft. Und die wunderten sich über den in ihren Ohren sperrigen und seltsamen Straßennamen. Im Herbst 2020 bildete sich eine Initiative von 16 Neubürgern, und das Thema wurde zum Immenser Politikum.

Soll die Straße „In den Gärten“ heißen?

Eine Sprecherin, Sara Radke, stellte das Ansinnen der Gruppe nun im Ortsrat vor und hatte dafür sogar eine kurze Präsentation mitgebracht. Die zentralen Bedenken: Die Namensfindung für die Straße fand ohne Beteiligung der künftigen Anwohner statt, der Name ist schwer auszusprechen, müsse immerzu buchstabiert werden. Den Bezug zur örtlichen Historie begrüße man zwar, doch das ginge beispielsweise auch mit dem Straßennamen „In den Gärten“. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg hätten Flüchtlinge ihre Gärten nicht weit von dem Gelände, auf dem nun die Neubauten entstehen.

In einer Sitzung des Ortsrats in der kleinen Immenser Turnhalle geht es fast ausschließlich um den Grotefricken Kamp. Quelle: Achim Gückel

Radke betonte, dass man sich mit dem Vorschlag zur Namensänderung keine Verärgerung im Dorf einhandeln wolle. Vielmehr gehe es darum, sich ins Dorfleben einzubringen und nicht abzuschotten. „Wir sind engagierte Leute“, sagte Radke. Der Name der historischen Hofstelle Grotefricke könne ja als Alternative auf einem Gedenkstein am Eingang zum Neubaugebiet verewigt werden.

Pirat sieht „Fehler im System“

Die Initiative der Neubürger fand im Ortsrat Zuspruch. Sebastian Frenger (Piraten) nannte sie „völlig okay“. Dass man den Straßennamen festgelegt habe, ohne die Neubürger zu fragen, bezeichnete er als „Fehler im System“. SPD-Sprecher Michael Clement plädierte ebenfalls dafür, dem Wunsch der Initiative nachzukommen und die Straße „In den Gärten“ oder „An den Gärten“ zu nennen. Hans-Jürgen Dankert (Die Linke) plädierte dafür, die Neubenennung schnell und unbürokratisch zu beschließen.

Ein Novum in der Stadt Lehrte Die Initiative der künftigen Immenser Neubürger ist für die Stadt Lehrte etwas Neues. Dass Grundstückskäufer dabei mitreden wollen, wie die Straße in ihrem Baugebiet heißt, hat es in der Stadt Lehrte bislang nicht gegeben. Jedenfalls kann sich Fabian Nolting, Sprecher der Verwaltung, an einen vergleichbaren Vorgang nicht erinnern. Gleichwohl sei es möglich, dass der Immenser Ortsrat seinen Beschluss zur Benennung der Straße überdenkt, ihn aufhebt und einen neuen Namen bestimmt. „Kommunalrechtlich geht das“, sagt Nolting. Die Benennung von Straßen in Baugebieten ist eine der wenigen Entscheidungen, die in der Stadt Lehrte in der Regel allein von den Ortsräten gefällt werden. Der Rat der Stadt winkt diese Beschlüsse aus den Dörfern stets nur zustimmend durch.

Doch es gab auch andere Stimmen. Wilfried Mierswa (Grüne) etwa betonte, er könne das Ansinnen der Initiative zwar verstehen, er sehe aber ebenso, dass ein Beschluss des Ortsrats nun untergraben werde. Ortsbürgermeister Kothe äußerte sich ähnlich, brach aber eine Lanze für den Grotefricken Kamp. Dieser Name sei historisch wertvoll, und solche alten Bezeichnungen müssten bewahrt werden. Das habe der Ortsrat auch in früheren Jahren so gewollt. „In den Gärten“ sei hingegen ein Straßenname, wie er beliebiger nicht sein könne.

Diskussion geht in Online-Meeting weiter

Kothe sprach sich aber auch für eine weitere Diskussion über den Straßennamen aus. Diese solle öffentlich sein, kurzfristig angesetzt werden, per Online-Meeting stattfinden und ohne das formelle Korsett einer Ortsratssitzung stattfinden. Es müsse darum gehen, einen Konsens zu finden, mit dem möglichst alle Beteiligten leben können. Anschließend soll das Thema wieder in einer Ortsratssitzung entschieden werden.

Von Achim Gückel