Lehrte

Das Haus am Lehrter See hat am Freitagabend seine Veranstaltungsreihe fortgesetzt. Mit kalkweißem Gesicht, dämonischem Blick, mit donnernder Stimme und schaurigem Lachen verbreitete Volker Kühn gruselige Gänsehautmomente im Haus am See. „Etwas Knochenweißes kommt um die Ecke“, las Kühn und nahm die Zuhörer...