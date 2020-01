Nachbarschaftshilfe: So setzt sich eine Röddenserin für Senioren ein

Röddensen

Möglichst lange in den eigenen vier Wänden wohnen, soziale Kontakte intensivieren, sich engagiert für andere einsetzen und das eigene Leben dadurch sinnvoller und lebenswerter machen – das wünscht sich Barbara Götting für die Senioren in den Ortsteilen Aligse, Steinwedel, Kolshorn und Röddensen. Die Röddenserin hat daher jetzt ein Projekt zur Nachbarschaftshilfe gestartet.

Jung und Alt, Alteingesessene und Neubürger sollen sich dabei gegenseitig im Alltag unterstützen. Eine kleine Projektgruppe mit Engagierten aus den vier Ortsteilen wurde bereits ins Leben gerufen. Später soll auch ein Verein gegründet werden. Räume sind indes bereits vorhanden: Götting möchte für ihr Projekt das bisherige Feuerwehrhaus in Röddensen nutzen.

Vereinsbüro im Feuerwehrhaus

Das Grundstück an der Celler Straße 7 gehört ihr. Als die Stadt Lehrte ihr mitteilte, dass die Räume für die Feuerwehr nicht mehr zeitgemäß seien und die Feuerwehr dort in absehbarer Zeit ausziehen müsse, fragte sich Götting, wie die Räume stattdessen genutzt werden könnten. „Und da kam mir die Idee, dort ein Büro zur Nachbarschaftshilfe einzurichten“, berichtet die 65-Jährige. Sie gehe demnächst in Rente, sagt Götting. Daher könne sie sich selbst stark in das Projekt einbringen.

Ob es auch andere Freiwillige in den Dörfern gibt, die mitmachen würden, und wie zudem der Bedarf unter den Senioren aussieht, will die Projektgruppe derzeit herausfinden. Vor Weihnachten hat Götting angefangen, in den vier Ortsteilen Fragebögen zu verteilen. Rund 1500 hat sie dafür drucken lassen. Erste Antworten sind schon eingetroffen, der Rücklauf hält sich insgesamt derzeit aber noch in Grenzen. Götting hat aber auch längst noch nicht alle Bögen ausgegeben.

Sie geht zudem davon aus, dass sich das Projekt auch erst noch herumsprechen muss. „Gerade die ältere Generation möchte niemandem zur Last fallen und scheut sich sehr, fremde Hilfe anzunehmen“, erklärt Götting.

Angebote beruhen auf Gegenseitigkeit

Interessierte können auf dem Fragebogen ankreuzen, ob sie Unterstützung suchen oder bieten. Götting hat zudem unterschiedliche Bereiche aufgelistet, in denen Hilfe benötigt wird oder sich potenzielle Helfer einbringen können. Unter anderem geht es um gemeinsames Einkaufen und Kochen, Mitfahrgelegenheiten, Vorlesen, Spaziergänge und Hilfe bei Behördengängen.

Götting kann sich zudem Patenschaften zwischen Jung und Alt, Wunschgroßelterndienste, regelmäßige Stammtische, Familientreffen, Krankenbesuche oder Telefonkontakte vorstellen. Wichtig ist der Initiatorin, dass die Angebote auf Selbstorganisation, Freiwilligkeit und Gegenseitigkeit beruhen. „Auch Ältere können sich noch vielseitig einbringen und etwa Kinder hüten oder Jugendliche bei Schulproblemen unterstützen“, betont Götting.

Projekt soll Partnerschaften anstoßen

Auf keinen Fall gehe es aber darum, in Konkurrenz zu bestehenden Einrichtungen zu treten. Das Projekt zur Nachbarschaftshilfe verfolge vielmehr das Ziel, die Lücke zwischen Familie und bestehenden Einrichtungen zu schließen, um das Leben im Alter zu erleichtern und lebenswert zu machen. „Vorrangiges Ziel ist das zarte Anstoßen von Partnerschaften“, betont Götting. Dies sei auch wichtig, um Einsamkeit im Alter vorzubeugen.

Die Projektgruppe will noch bis Ende Januar auf Rückmeldungen der Fragebogenaktion warten. Im Februar sollen zwei Termine für ein erstes Treffen angeboten werden. Bis die Räume der Feuerwehr zur Verfügung stehen, will die Gruppe provisorische Räume nutzen.

Wer Kontakt zu Barbara Götting aufnehmen möchte, erreicht sie postalisch unter der Adresse Celler Straße 3, 31275 Lehrte-Röddensen und per E-Mail an goetting-roeddensen@htp-tel.de. Antje Hartmann-Lies von der Projektgruppe ist unter der Telefonnummer (05136) 9705415 erreichbar.

Von Katja Eggers