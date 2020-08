Hämelerwald

Auf dem schlimmen Schock folgt die große Unterstützung. Beim Reit- und Fahrverein Hämelerwald stehen die Spender in diesen Tagen quasi Schlange. Anfang August hatte der kleine Club bei dem verheerenden Großbrand auf dem Gut Schierke enormen Schaden erlitten. Doch schon wenige Tagen später setzte eine Hilfswelle ein, die Vereinschef Hans-Joachim Alheid fast sprachlos macht. „Ich bin überwältigt“, sagt der erfahrene Vorsitzende, der 1992 erstmals in dieses Amt gewählt wurde. Jetzt könne der Verein wieder optimistisch in die Zukunft blicken, meint er. „Ich bin sicher, dass wir die anstehenden Aufgaben wuppen können.“

In der Nacht zum 3. August hatten sich auf dem Gutshof südlich von Hämelerwald, in dem der Reit- und Fahrverein seinen Sitz hat, dramatische Szenen abgespielt. Das Feuer zerstörte eine Scheune vollständig. Ein Großaufgebot der Feuerwehr verhinderte es mit größtem Einsatz, dass die Flammen auf ein benachbartes Wohnhaus und andere Gebäude sowie auf den nahen Wald überschlagen konnten. Monika Langenhoff, Ehefrau des Gutsbesitzers, hatte es zuvor in buchstäblich letzter Minute geschafft, zwei Pferde des Vereins aus den Boxen neben der bereits in Flammen stehenden Scheune zu holen, die nicht auf der Weide waren.

Hans-Joachim Alheid zeigt die beiden Pferde Lucky (links) und Monty, die in letzter Minute aus ihren Boxen an der brennenden Scheune gerettet wurden. Quelle: Achim Gückel

Doch zwei alte Trecker, zwei Düngerstreuer, ein Balkenmäher und anderes Material, das dem Verein gehörte, wurden vollständig zerstört. Versichert war dieses Eigentum des rund 75 Mitglieder zählenden und laut Alheid „finanziell nicht wirklich schlagkräftigen“ Reit- und Fahrvereins nicht. Und die Trecker seien dringend nötig, um etwa Rundballen zu transportieren.

Verein erhält 3500 Euro Spenden

Doch die Sorgen um die Zukunft sind schon jetzt Vergangenheit. Insgesamt 3500 Euro hat der Verein bislang an Spenden erhalten. Erst vor wenigen Tagen übergab die Vereinsgemeinschaft Hämelerwald, in der auch der Pferdesportclub Mitglied ist, einen Scheck über 500 Euro. Aber auch von anderen Vereinen aus der Ortschaft gab es Zuwendungen, ebenso wie von etlichen Bürgern. „Wir hatten auch viele kleine Spenden“, sagt Alheid. Einem Zehn-Euro-Schein habe einer der Spender sogar einen Zettel mit vielen guten Wünschen beigelegt.

Eine riesige Überraschung war indes die Hilfsbereitschaft eines Gartenbauunternehmens aus dem hessischen Fulda. Dort hatte man offenbar den Hilferuf des Reit- und Fahrvereins auf Facebook gesehen und umgehend reagiert. Schon wenige Tage nach dem Großbrand stand ein neuer Trecker auf dem Hof von Gut Schierke, mit dem die Reiter nun vorerst ihre groben Arbeiten erledigen können.

„Der Trecker ist eine Leihgabe bis zum Herbst“, erklärt Alheid. Denn in Fulda kommt das Fahrzeug normalerweise nur im Winterdienst zum Einsatz. Deswegen kann das Unternehmen, dem der Trecker gehört, derzeit problemlos auf das Fahrzeug verzichten. Mehr noch: Das Gartenbauunternehmen sorgte auch dafür, dass der Trecker per Tieflader zum Gut Schierke kam – kostenlos.

Die zwei alten Trecker des Reit- und Fahrvereins brannten vollständig aus. Quelle: Achim Gückel

Einen eigenen Trecker zu kaufen kostet den Reit- und Fahrverein laut Alheid mindestens 10.000 Euro. Die bisher eingegangenen Spenden seien dafür ein guter Grundstock. Und dank des Leih-Treckers habe man nun genug Zeit, um nach einem preisgünstigen Ersatzfahrzeug zu suchen.

Die Ursache für den Großbrand ist noch unklar Wie es zu dem Großfeuer kommen konnte, das die Scheune auf dem Gut Schierke zerstörte, ist nach wie vor unklar. Brandermittler der Polizei haben zwar in dieser Woche ihre Untersuchungen fortgesetzt, sind aber noch nicht zu einem Ergebnis gekommen. „Der hohe Zerstörungsgrad der Scheune erschwert die Arbeiten“, sagt Natalia Shapovalova, Sprecherin der Polizeidirektion Hannover. Die Ermittlungen würden jedoch fortgesetzt und liefen in alle Richtungen, versichert sie. In der kommenden Woche wisse man vermutlich mehr. Unterdessen macht das asbesthaltige Material, das in der Scheune verbaut war, weiterhin Sorgen. Die Eigentümer des Guts haben auf den Resten der Außenmauern sogar Rasensprenger aufgestellt, um die Brandruine zu bewässern. Das soll verhindern, dass bei der aktuellen Hitze und Trockenheit Asbestfasern freigesetzt werden.

Doch auch aus anderer Richtung bekommt der Reit- und Fahrverein Unterstützung. Vom benachbarten Gut Adolphshof etwa habe man das Angebot bekommen, mit Maschinen behilflich zu sein, sagt Alheid. Auch Lieferanten, etwa von Futter, hätten sich kulant gezeigt. „Ich bin guter Dinge, dass wir diese Situation meistern“, meint der Vorsitzende. Schließlich sei man es durch Corona bereits gewohnt, mit Problemen umzugehen. Und immerhin habe man kürzlich erst wieder mit dem Reitunterricht beginnen können – unter strengen Auflagen.

Von Achim Gückel