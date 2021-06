Lehrte

Ein mit einem Haftbefehl gesuchter Mann aus Lehrte ist am Freitagabend in einen Fahrradunfall verwickelt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr der 31-Jährige gegen 22 Uhr gemeinsam mit anderen Radfahrern durch den Stadtpark. Dabei kollidierte der 31-Jährige mit dem Rad eines 32-Jährigen. Bei dem folgenden Sturz zog sich der Ältere Hautabschürfungen und Prellungen an der rechten Hand zu. Der 31-Jährige erlitt Schnittwunden am rechten Oberschenkel und eine Prellung des rechten Knies.

Mann bedroht und beleidigt Sanitäter

Die Verletzungen konnten ambulant vom Rettungsdienst behandelt werden. Doch das ging nicht so einfach vonstatten, da der 31-Jährige dabei die Rettungssanitäter bedrohte und beleidigte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten zudem fest, dass die beiden polizeibekannten Männer Alkohol konsumiert hatten. Der 32-Jährige erzielte bei einem freiwilligen Atemalkoholtest einen Wert von 1,88 Promille. Der Jüngere lehnte den Test ab. Da der Verdacht auf Konsum von Betäubungsmitteln bestand, wurde beiden eine Blutprobe entnommen.

Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten zudem fest, dass gegen den 31-Jährigen ein Haftbefehl wegen Falschaussage vor Gericht vorlag. Die Beamten brachten den Mann daraufhin in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Sehnde.

Der zweite Verletzte wurde zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete wegen Trunkenheitsfahrt und Beleidigung und Bedrohung von Sanitätern gegen die Männer entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

Von Patricia Oswald-Kipper