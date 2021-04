Lehrte

Singen und Corona – das geht nicht zusammen. Das muss auch der Lehrter Männerchor (LMC) schmerzlich erfahren. Die 38 aktiven Sänger des Traditionsvereins befinden sich seit mehr als einem Jahr in der pandemiebedingten Pause. Chorproben fanden zunächst mit Einschränkungen statt und liegen derzeit komplett auf Eis. Zudem mussten etliche Konzerte abgesagt werden. Auch auf goldenen oder silbernen Hochzeiten zu singen oder Mitgliedern bei runden Geburtstagen ein Ständchen zu bringen ist schon seit Langem nicht mehr möglich.

Während die Mitgliederversammlung am 31. Januar 2020 noch ihren gewohnten Verlauf nehmen konnte, war für die Chorproben bereits wenige Wochen später Schicht. Es folgten 14 lange Wochen einer ersten Corona-Pause. Vorstandssitzungen fanden per Videokonferenz statt. Für schriftliche Anträge, dass der LMC mit ausgeklügelten Abstands-, Lüftungs- und Hygienekonzept im Fachwerkhaus proben darf, gaben die Behörden kein grünes Licht.

Sänger proben vor dem Fachwerkhaus

Die Proben ruhten somit erst einmal wieder, und das für den 26. September 2020 geplante Konzert „Auf den Spuren der Comedian Harmonists“ samt bereits verpflichteter Partnerchöre und Solisten musste wohl oder übel abgesagt werden.

Mit sinkenden Infektionszahlen wurde das Singen im Freien in der zweiten Junihälfte wieder erlaubt. Die Freifläche vor dem Fachwerkhaus verwandelte sich in eine Probebühne. Bis zu 30 Sänger verteilten sich dort mit großen Abständen, während Chorleiter Klaus Wolf versuchte, den so weit auseinander gezogenen Chor irgendwie zusammenzuhalten.

Nach vier Proben im Freien war es dann wieder gestattet, im Inneren des Fachwerkhauses zu singen. Ende Juli setzte der Chor dort seine gewohnten Übungsabende fort. Die Sänger probten jedoch nur in halber Chorstärke und auch nur 45 Minuten lang und mit anschließender intensiver Lüftung. „Da stellte sich aber trotzdem fast schon wieder ein echtes Probenfeeling ein, auch das Einstudieren einiger neuer Lieder klappte recht gut“, berichtet Tenorsänger Horst-Günter Gnest, der im Lehrter Männerchor für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Proben im Fachwerkhaus sind seit dem 15. Oktober auch mit Abstand und Hygienekonzept nicht mehr erlaubt. Quelle: Rolf Hirschberg (LMC)

Gnest: „Chorgesang lebt von der Gemeinschaft“

Dann kam die zweite Corona-Welle. Ab dem 15. Oktober schlossen sich die Türen des Fachwerkhauses erneut. Bis heute hat es für den Chor nun schon mehr als sechs Monate keine regulären Chorproben mehr gegeben. „Das macht uns alle sehr traurig, wir vermissen vor allem die Gemeinschaft“, betont Gnest. Etliche der Sänger sind bereits um die 80 Jahre alt, der Altersdurchschnitt liegt bei 73 Jahren. „Für viele gehören die wöchentlichen Chorproben zum Leben dazu wie die Gottesdienste zum Sonntag“, sagt Gnest.

Darüber hinaus müssten die Stimmen regelmäßig trainiert werden. Im stillen Kämmerlein übe jedoch kaum jemand. „Chorgesang lebt von der Gemeinschaft“, betont Gnest. Dass die Proben für eine so lange Zeit unterbrochen wurden, sei in der Geschichte des Chores noch nie vorgekommen. „In den Kriegswirren konnte natürlich auch nicht geprobt werden, aber selbst da dauerte die Unterbrechung am Stück nicht so lange wie in der Corona-Zeit“, meint der LMC-Sprecher.

Chor setzt auf Singen im Doppelquartett

Nichtsdestotrotz bereitet sich der Chor auf mögliche erste Lockerungen vor. So haben sich die Mitglieder etwa beim Förderprojekt Neustart Amateurmusik des Bundesverbandes Chor & Orchester beworben und sind mit ihrem Projektantrag „Doppelquartett“ mittlerweile auch in das Prüf- und Auswahlverfahren gekommen.

Die Projektidee sieht kleine Ensembleproben mit acht Sängern bei großen Abständen und einem strengen Lüftungs- und Hygienekonzept vor. „Das wäre für uns zumindest ein Anfang“, sagt Gnest. Die Entscheidung, ob die Jury das LMC-Projekt für förderungswürdig hält, fällt Mitte Mai oder Anfang Juni.

Von Katja Eggers