Aligse/Sievershausen

Die seit mehr als fünf Jahren andauernde Debatte um die Ansiedlung eines Aldi-Logistikzentrums bei Aligse könnte am 21. Juli ihr Ende finden. Dann entscheidet der Lehrter Rat endgültig über das höchst umstrittene Vorhaben. Um die Menschen in der Stadt und vor allem die Kommunalpolitiker von dem Vorhaben zu überzeugen, startet Aldi nun eine große Kommunikationskampagne – mit Plakaten, Flyern und Briefen.

Die Kampagne heißt „Sag ja zu Aldi“, in ihr kommen Mitarbeiter der Belegschaft zu Wort und erzählen, warum sie gern bei dem Unternehmen arbeiten. Diese Statements werden auf Plakaten in der Stadt zu sehen sein. Geplant seien aber auch Flyer und Post in Form eines Briefes an alle Lehrter Haushalte, erklärt Aldi-Sprecher Axel vom Schemm. Mit der Kampagne, die von einer Kommunikationsagentur in Hannover stammt, will das Unternehmen noch einmal massiv für sein Projekt werben und Zweifel zerstreuen.

Warenpalette ist enorm gewachsen

„Lehrte ist für uns ein wichtiger Standort, hier wollen wir auch bleiben“, sagt Mirco Wiesemann, Geschäftsführer der Aldi Regionalgesellschaft Lehrte. Er leitet das alte Regionallager in Sievershausen, das insgesamt 76 Filialen mit Waren versorgt.

Seit 50 Jahren betreibt Aldi das Logistikzentrum in Lehrte-Sievershausen. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Nicht nur die Zahl der Filialen sei in den vergangenen Jahren gestiegen, argumentiert Aldi – auch die Warenpalette sei gewachsen: von einst 800 Produkten pro Markt auf inzwischen 1800 Produkte. Dreimal sei das Lager an der Gewerbestraße in Sievershausen bereits erweitert worden – doch damit sei nun Schluss, sagt Wiesemann. Die Kapazität in den drei Hallen sei erschöpft, die bisherige Anlage nicht mehr zukunftsfähig. Man habe auch versucht, am Standort in Sievershausen angrenzende Grundstücke zu erwerben, um zu expandieren – erfolglos, wie Rouven Gercke, Leiter Immobilien und Expansion bei Aldi, erklärt.

Das bestehende Lager in Sievershausen platze inzwischen aus allen Nähten. Deshalb solle demnächst auf dem rund 55.000 Quadratmeter großen Areal an der Gewerbestraße ein 1000 Quadratmeter großes Zelt errichtet werden, in dem dann weitere Produkte lagern.

Die Debatte um die Ansiedlung eines mehr als dreimal so großen Logistikzentrums bei Aligse auf einer Fläche von 17 Hektar – davon 12 Hektar versiegelt – läuft seit mehr als fünf Jahren. Das Unternehmen Aldi hat seine Pläne für das Verteilzentrum mehrfach überarbeitet. Angefangen von der Verkehrsführung, die einen direkten Autobahnanschluss über die Westtangente vorsieht, über Solaranlagen und Dachbegrünung, bis hin zu Ausgleichsmaßnahmen, Sicht- und Lärmschutz. Viel mehr könne man nicht machen, meint Gercke. Er sieht alle Auflagen für das Projekt erfüllt.

Langwieriges Verfahren macht Belegschaft unruhig

Der Gegenwind in der Lehrter Bevölkerung – vor allem vom Verein für Dorferhaltung und Umweltschutz in Aligse – ist indes groß. Dessen Mitglieder machen seit Jahren gegen die Aldi-Pläne mobil. Eine sachliche Auseinandersetzung mit den Gegnern des Logistikzentrums sei mittlerweile schwierig geworden, meint Gercke. Ziel sei es nun, mit der anstehenden Werbekampagne die Bedeutung von Aldi Lehrte als verlässlichen und regionalen Arbeitgeber zu unterstreichen.

230 Mitarbeiter sind in Lehrte-Sievershausen beschäftigt – die meisten davon arbeiten im Lager. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Das lange andauernde Bebauungsplanverfahren beunruhige mittlerweile auch die rund 230 Mitarbeiter, sagt Martina Graen vom Aldi-Betriebsrat am Standort Sievershausen: „Das ist bei uns ein Dauerthema.“ Viele Mitarbeitenden lebten mit ihren Familien in Lehrte und Umgebung und sorgten sich um ihre berufliche Zukunft. Bei einer Standortverlegung nach Aligse könne die Belegschaft komplett umziehen, meint Graen. Der Fortbestand des Logistikzentrums im Lehrter Stadtgebiet sichere daher nicht nur Arbeitsplätze. Mit dem Verbleib in Lehrte behielten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch ihr vertrautes Umfeld.

Aldi-Logistikzentrum: Das sind die Kritikpunkte der Gegner Fakt ist, dass das neue Aldi-Logistikzentrum mehr Verkehr in Lehrtes Norden bringen wird. Von 600 Lastwagenfahrten und 500 Autofahrten wird momentan ausgegangen. Die Gegner des Aldi-Logistikzentrums befürchten vor allem deutlich mehr Verkehr in Aligse. Sie trauen den Angaben des Unternehmens nicht, das täglich von maximal 40 Fahrten durch den Ort ausgeht. Die anderen Fahrten sollen auf direktem Wege zur Autobahn abgewickelt werden. Mit dem zusätzlichen Verkehr befürchten die Anwohner auch mehr Lärm im Ort, der jetzt schon gewaltig leidet. Zudem sollen für das neue Logistikzentrum rund 12 Hektar Ackerfläche versiegelt werden. Der Verein für Dorferhaltung und Umweltschutz in Aligse befürchtet zudem, dass der Erholungswert in der Feldmark durch das Logistikzentrum enorm beeinträchtigt und das Mikroklima geschädigt wird. Die Vereinsmitglieder sehen darin zudem einen Widerspruch mit dem bestehenden lokalen Klimaschutzprogramm der Stadt Lehrte. Lesen Sie auch: Warum die Pläne für das Aldi-Logistikzentrum so viel Ablehnung erfahren Die Stadt Lehrte prüft derzeit noch die 235 Einwendungen von Einwohnerinnen und Einwohnern, die zum Bebauungsplan für das Logistikzentrum eingegangen sind. Ergibt die Prüfung, dass keiner der Hinweise massive Auswirkung auf das Vorhaben hat, folgt am 21. Juli der Satzungsbeschluss im Rat. Dort droht eine Kampfabstimmung. Bisher war die Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und Die Linke für das Projekt, unter anderem die CDU samt Bürgermeister Frank Prüße dagegen.

Lesen Sie auch: Warum Aldi sagt, dass das Logistikzentrum die ganze Stadt betrifft

Aldi möchte nicht als Gegner, sondern als Teil von Lehrte wahrgenommen werden. Man wolle bei den Menschen in Aligse, die aktuell gegen die Ansiedlung ins Feld ziehen, Vertrauen gewinnen, heißt es beim Unternehmen. Es sei Ziel, auch nach dem Verfahren mit der Nachbarschaft verträglich zusammenzuleben, so Gercke: „Sie werden später sehen, dass viele Zweifel unbegründet sind.“

Aldi beschäftigt nach eigenen Angaben 60 Fahrer, die Produkte zu den einzelnen Filialen bringen. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Von Patricia Oswald-Kipper