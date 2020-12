Der angekündigte Schließung vieler Geschäfte hat in Lehrte nicht zu dem befürchteten Andrang geführt. Die meisten Händler hatten vorausschauend ihre Öffnungszeiten verlängert.

Viel los war am Dienstagnachmittag in der Zuckerpassage. Viele nutzten die Chance, um in den Geschäften einzukaufen. Quelle: Patricia Oswald-Kipper