Lehrte

Wegen neuer Corona-Infektionen schließt die Stadt Lehrte ab Montag, 21. Dezember, alle kommunalen Kitas. Dies teilt Stadtsprecher Fabian Nolting mit und verweist darauf, dass die Verwaltung diese Entscheidung mit der Betriebsärztin abgestimmt habe. „Eine Notbetreuung kann aufgrund des Infektionsgeschehens nicht angeboten werden“, sagt der Stadtsprecher und fügt hinzu, dass die Kommune alle Eltern informieren werde.

Seinen Angaben zufolge gab es am Donnerstag in vier städtischen Kitas neue Covid-19-Erkrankungen in der Kernstadt. Eine weitere trat am Freitag in der Kita an der Marktstraße auf, zudem erkrankte ein Kind in der Kita Ahlten an der Maschwiese. „Die Lage wird zunehmend unübersichtlich“, sagt Nolting. Er spricht von einem diffusen und nicht mehr nachvollziehbaren Infektionsgeschehen, das die vorzeitige Schließung vor Weihnachten notwendig mache.

Bereits in den vergangenen Tagen hatten nach Aussage Noltings etliche Familien ihre Kinder zu Hause betreut. Gleiches wünsche sich die Stadt auch für die erste Januar-Woche: „Eltern sollten möglichst davon absehen, die Kinder bereits am 4. Januar wieder in die Kita zu schicken“, sagt er und empfiehlt einen Start zum 11. Januar. Dann könne die Verwaltung in Ruhe auf das dann aktuelle Geschehen und die Infektionszahlen schauen.

Markusgemeinde sagt alle Gottesdienste ab

Bis einschließlich Sonntag, 10. Januar 2021, sagen der Kirchenvorstand und das Pfarramt der Markusgemeinde alle Präsenz-Gottesdienste ab – auch die am Heiligen Abend. „Die Entscheidung fiel sehr schwer im Wissen darum, dass sich so viele im Vorfeld engagiert haben, Ideen entwickelten, mitgedacht und geplant hatten“, sagt Pastor Andreas Anke. Doch das Risiko scheine dem Kirchenvorstand dann doch zu groß. Auf der Homepage der Markusgemeinde werden verschiedene Online-Gottesdienste und Krippenspiele aus dem Kirchenkreis und auch aus der Markusgemeinde zu finden sein. Heiligabend selber soll die Kirche in ein ganz besonderes Licht getaucht und illuminiert werden. Ebenso gibt es Heiligabend von 10 bis 13 Uhr Weihnachtstüten mit einer kleinen Weihnachtsüberraschung, die vor der Kirche abgeholt werden können. Auch das Pfarramt ist an den Weihnachtstagen für seelsorgerliche Anfragen telefonisch zu erreichen.

Inzidenzwert steigt auf 146,6

Das Infektionsgeschehen spiegelt sich auch in den aktuellen Zahlen wider: So stieg die Zahl der Infizierten seit Donnerstag um 16, wie das Gesundheitsamt der Region mitteilt. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 701 Frauen, Männer und Kinder mit dem Coronavirus angesteckt. Der Inzidenzwert liegt bei 146,6 (Donnerstag: 133,3). Zwölf Lehrter sind an oder mit Covid-19 verstorben.

Von Antje Bismark