Die Lehrter Wohnungsbau GmbH darf sich zu Deutschlands besten Vermietern zählen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Mieterbefragung. Die Firma AktivBo hat dazu mehr als eine halbe Million Mieter befragt und im Rahmen eines sogenannten Benchmark Events die Vermieter gekürt, die Kundenorientierung und Servicequalität groß schreiben und ihre internen Prozesse an den Bedürfnissen ihrer Mieter orientieren.

Die Ehrungen wurden in unterschiedlichen Kategorien vergeben, unter anderem bewerteten die Mieter den Service, die Wohnungen, das Image, Neuvermietungen und Neubauprozesse. Dafür hatten sich in diesem Jahr mehr als 500 Vermieter angemeldet. Die Preisverleihung wurde dabei wegen Corona als Livestream ausgestrahlt. Die Lehrter Wohnungsbau hatte zuletzt vor vier Jahren teilgenommen.

Mieter zufrieden mit ihren Wohnungen

Die aktuelle Mieterbefragung fand für die Lehrter Wohnungsbau in der Zeit von Anfang September bis Mitte November 2020 statt. Die AktivBo schickte dafür 1020 Fragebögen an sämtliche Mieter. Die Rücklaufquote fiel mit fast 60 Prozent hoch aus. „Die Mieterbefragung bietet uns die Möglichkeit, zu erfahren, wie uns unsere Mieter bewerten und was wir noch verbessern müssen“, erklärt Frank Wersebe, Geschäftsführer der Lehrter Wohnungsbau. „Darüber hinaus können wir die Antworten von vor vier Jahren vergleichen und schauen, ob die Kunden mit bestimmten Aspekten jetzt zufriedener sind.“

Platz 1 unter den kommunalen Wohnungsunternehmen: Den Kundenkristall bekommt die Lehrter Wohnungsbau in der Kategorie höchster Produktindex verliehen. Quelle: privat

Das Unternehmen, das eine Tochtergesellschaft der Stadt Lehrte ist, hat diesmal in der Kategorie „Höchster Produktindex“ unter den kommunalen Wohnungsunternehmen den ersten Platz belegt und dafür als Preis einen sogenannten Kundenkristall bekommen. Die Mieter waren demnach vor allem mit dem Zustand ihrer Wohnungen, des Wohnhauses und des Wohnumfeldes zufrieden. 98 Prozent würden die Lehrter Wohnungsbau weiterempfehlen.

Badsanierungen und Wärmedämmungen

Punkten konnte das Unternehmen auch beim Service. „Bei uns gibt es keine Hotline, wir sind gut und schnell erreichbar und beseitigen gemeldete Mängel sehr zeitnah, oft noch am gleichen Tag“, erklärt Wersebe. Auf Kritik werde reagiert. Typische Kritikpunkte waren vor vier Jahren laut Wersebe zum Beispiel der Zustand der Müllplätze, fehlende Fahrradabstellplätze und Spielplätze. Die Wohnungsbau habe daraufhin beispielsweise eine externe Firma engagiert, die alle zwei Tage auf den Müllplätzen für Ordnung sorgen soll. Zudem wurden weitere Fahrradports geschaffen.

Für das Wohnhaus an der Iltener Straße 63/63a sind Badmodernisierungen geplant. Quelle: Katja Eggers

Darüber hinaus lässt die Wohnungsbau die Mieterwohnungen regelmäßig sanieren. So bekommt das achtgeschossige Hochhaus an der Grünstraße derzeit eine neue Wärmedämmung und im Anschluss einen neuen Anstrich. Im vergangenen Jahr wurden dort 40 Bäder saniert. Weitere Badsanierungen stehen in diesem Jahr im Haus an der Iltener Straße 63/63a an.

Neue Bauprojekte kommen gut voran

Auch die neuen Bauvorhaben kommen laut Wersebe gut voran. Für das Quartier am Stadtpark werden derzeit die Fundamente für die Kräne geschaffen, die Baugrube ist dort bereits ausgehoben. Künftig sollen auf dem Areal an der Manskestraße 92 Mietwohnungen entstehen, davon 18 im betreuten Wohnen. Die ersten Mieter sollen 2023 einziehen können.

In der Nordstadt zwischen Tiefer Straße und Amselweg entsteht derweil das Wohngebiet Gartenquartier mit Mehrfamilien- und Reihenhäusern samt Kita und Familienzentrum. Die Erschließungsarbeiten sollen im Sommer beginnen.

Von Katja Eggers