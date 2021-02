Lehrte

Der Lehrter Sportverein (LSV) macht sportliche Aktivität auch während der Corona-Pandemie möglich. Für die Mitglieder erstellt er regelmäßig Trainingsvideos, über die Onlineplattform Zoom wird live trainiert. Jetzt hat Lehrtes größter Sportverein seine Palette noch erweitert und setzt auf Individualangebote: Familien können sogar die Jahnturnhalle mieten und haben die Sportstätte dann 45 Minuten ganz für sich allein.

„Wir haben dort eine Bewegungslandschaft aufgebaut, in der man sich so richtig austoben kann“, erklärt Reha- und Fitnesstrainerin Uschi Engling-Geerligs. Es gibt mehrere Trampolins, Seile, Ringe, eine Sprossenwand, einen Kriechtunnel, Bälle und Seidentücher. Die Stationen können sowohl von Kindern als auch Erwachsenen genutzt werden. „Da hängen dann auch die Papas an den Ringen, und am Ende liegt die ganze Familie glücklich und ausgepowert gemeinsam auf der Matte“, berichtet Engling-Geerligs.

Immer wieder wird gründlich desinfiziert

Zwischen den jeweiligen Besuchen wird gründlich desinfiziert. Damit sich die Familien beim Wechsel nicht begegnen, gibt es getrennte Ein- und Ausgänge. Alle zwei bis drei Tage baut das LSV-Team den Parcours um. Ganz neu ist das Angebot allerdings nicht. Schon in der Anfangszeit der Pandemie hat der Club seinen Familien die Möglichkeit geboten, die Halle zu mieten. Zwischenzeitlich waren die Sportstätten komplett geschlossen. Seit Mitte Januar geht die Hallenvermietung nun in eine neue Runde.

Badminton und Radfahren sind wieder möglich Im Sportpark des Lehrter SV (LSV) ist für Mitglieder jetzt wieder Badminton und Cycle möglich. Es gelten allerdings strenge Corona-Regeln. Von den drei Badmintonfeldern sind Court 1 und 3 für den Individualsport freigegeben. Familien aus einem Haushalt können die Felder einmal pro Woche für jeweils 45 Minuten buchen. Spielen dürfen Mitglieder eines Haushalts und ein weiteres Vereinsmitglied. Im Cycle-Raum können die Mitglieder bis zu vier Räder mieten. Beide Angebote sind am 1. Februar gestartet. Der LSV stellt dafür eine Aufsichtsperson ab, die Fragen beantwortet sowie das Kommen und Gehen koordiniert. Die Mitglieder müssen bereits in Sportkleidung im Sportpark an der Everner Straße erscheinen und Wechselschuhe, Handtücher und eigene Getränke dabeihaben. Buchungsanfragen erreichen den LSV per E-Mail an sportpark@lehrtersv.de.

Für die Kleinsten öffnet die Krabbelstube

Darüber hinaus kann in der Halle auch der Mehrzweckraum im Erdgeschoss gebucht werden. Die aufgebaute Bewegungslandschaft ist dort allerdings etwas kleiner. Im Obergeschoss steht den Mitgliedern ein zweiter Mehrzweckraum zur Verfügung. „Das ist sozusagen unsere Krabbelstube“, sagt Engling-Geerligs. Dort können Familien mit kleinen Kindern bis sechs Jahren unter anderem Kleingeräte nutzen.

Die Hallenbuchung kommt bei den Mitgliedern bestens an. „Die Menschen haben Lust, sich zu bewegen“, sagt Engling-Geerligs. Die Nachfrage sei groß. Pro Tag würden neun bis zehn Zeiten vergeben, alle seien stets ausgebucht. Die Vermietung der Halle ist ein Projekt der LSV-Kindersportschule KISS, die wegen der Pandemie derzeit nicht stattfinden darf.

Reha-Patienten bekommen Eins-zu-eins-Betreuung

Das Fitnessstudio im LSV-Sportpark bleibt derweil weiterhin geschlossen. In der benachbarten Sauna-Insel, die der Verein vor einiger Zeit gekauft hat, findet ab Montag, 8. Februar, aber wieder Individualsport statt. Reha-Patienten mit Rezept und spezieller Diagnose können dort eine Eins-zu-eins-Betreuung bekommen. Die Trainingsinhalte werden telefonisch im Vorfeld mit den LSV-Trainern abgesprochen.

Im großen Raum der Saunalandschaft können die Reha-Sportler dann unter anderem mit Ergometer, Crosstrainer und Rudergerät unter Anleitung und Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln üben. Das persönliche Angebot richtet sich auch an Mitglieder, die im Lockdown fit bleiben und effektiv trainieren möchten.

In Livevideos trainieren Corona-Genesene das Atmen

Darüber hinaus bietet der LSV erstmals Livetrainingseinheiten via Zoom für Corona-Genesene an. „Dabei geht es um Menschen, die Corona gehabt haben und immer noch mit Langzeitfolgen wie Luftnot, Husten und Müdigkeit kämpfen“, erklärt Engling-Geerligs. In den Kursen werden leichte Übungen zur Ganzkörpermobilisation und zum Atemtraining gezeigt. Engling-Geerligs kann sich vorstellen, dass der LSV dabei künftig auch mit dem ortsansässigen Lungenfacharzt zusammenarbeitet.

Laut LSV-Trainer Wahab Ferguen dienen die Angebote außerdem dazu, die Mitglieder im Verein zu halten. Denn in der Corona-Zeit und wegen der strikten Einschränkungen im Freizeitsport hatte der Club schon im Januar mehr als 400 Kündigungen verzeichnet.

Nähere Infos zur Hallenbuchung und zu den Individualsportangeboten gib es auf der Homepage des Lehrter SV auf lehrtersv.de/sportpark/. Anmeldungen sind montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr unter Telefon (0 51 32) 92 99 90 möglich.

Von Katja Eggers