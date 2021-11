Lehrter Kammerorchester gibt erstes Konzert nach Corona-Pause

Lehrte

Das Lehrter Kammerorchester hat die Corona-Pause genutzt, um ein neues Programm auf die Bühne zu bringen. Es soll am Sonnabend, 20. November, um 11 Uhr unter dem Titel „Konzert zur Marktzeit“ in der Matthäuskirche zu Gehör gebracht werden.

Das Angebot richte sich an alle, „die in Zusammenhang mit dem Einkauf auf dem Lehrter Wochenmarkt Musik genießen möchten“, sagt Elisabeth-Dennert-Möller vom Kammerorchester. Die 25 Streicher und zehn Bläser haben für ihren ersten Auftritt nach der Corona-Pause die „Partia für zehn Bläser“ von Joseph Reicha, Teile der Suite „danses antiques“ von Ottorino Respighi und Teile der „Slawischen Tänze op.46“ von Antonin Dvorak einstudiert.

Programm dauert 30 Minuten

Dies sei unter den Corona-Hygienebedingungen in den vergangenen Monaten nicht ganz leicht gewesen, sagt Dennert-Möller. So haben die Musiker viel allein zu Hause geübt sowie in kleineren Gruppen zusammen musiziert.

Dabei hätten meist Streicher und Bläser getrennt geprobt. Das Programm wurde dementsprechend angepasst. Es setzt sich nun aus einem Stück für zehn Blasinstrumente, einem Stück für Streichorchester und mindestens einem Stück für das komplette Kammerorchester zusammen. „Die gemeinsamen Stücke wurden größtenteils an der frischen Luft erarbeitet“, sagt Dennert-Möller. Die Proben vor dem Konzert am 20. November will das Ensemble dann unter Wahrung der Corona-Abstandsregeln gemeinsam in der Matthäuskirche absolvieren.

Das neue Programm des Kammerorchesters dauert rund 30 Minuten. Nach den Hygienebedingungen der Matthäuskirche gilt für den Einlass die 3-G-Regel (Geimpft, Genesen oder Getestet). Dabei kann nur jede zweite Sitzreihe in der Kirche belegt werden. „Wenn nur Einzelpersonen kommen, dürften wir insgesamt 54 Menschen einlassen – ansonsten auch mehr“, sagt Dennert-Möller.

Wenn die Nachfrage aber besonders groß sei und nach dem Konzert um 11.45 Uhr weitere Interessierte vor der Tür stünden, will das Ensemble ein zweites Mal spielen. „Das haben wir eigentlich jetzt schon fest eingeplant“, sagt Dennert-Möller. Der Eintritt zum Konzert ist kostenlos.

Von Patricia Oswald-Kipper