Lehrte

Fast 2600 Läufer, schönstes Spätsommerwetter und Bombenstimmung am Streckenrand: Beim 18. Lehrter Citylauf hat am Freitag einfach alles gepasst. Exakt 2579 Läufer vom Kindergartenkind bis zum über 80 Jahre alten Senior gingen in der Innenstadt an den Start und legten Strecken von 300 Metern, zwei, vier oder ze...