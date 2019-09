Warum sind die Türen hier abgeschlossen? Und weshalb ist das Essen so fad? Der Komfort in der Seniorenresidenz, in die Irmgard und Hermann gerade neu eingezogen sind, lässt zu wünschen übrig. Die Laienspielgruppe „Die Unverzagten“ aus Ahlten präsentiert die Komödie „Residenz Schloss und Riegel“.