Lehrte soll ein Denkmal für seine Gastarbeiter bekommen

Wolfsburg hat eine Bronzestatue am Bahnhof, in Bremen steht ein Ford-Transit aus Beton – und jetzt könnte auch Lehrte ein Denkmal für Gastarbeiter der ersten Stunde bekommen. „In vielen Städten Deutschlands wird die erste Generation der Gastarbeiter gewürdigt – so eine Wertschätzung wäre doch auch für Lehrte schön“, meint der Unternehmer Hasan Kurtulus. Schließlich hätten die Migranten seinerzeit viel zum Wirtschaftswachstum und steigenden Wohlstand in Deutschland beigetragen.

Kurtulus’ Vater kam 1964 als Gastarbeiter von der türkischen Schwarzmeerküste nach Lehrte. Er arbeitete lange bei Kali + Salz im Bergbau und ist mittlerweile verstorben, aber mit seiner Enkelin Selbi Kurtulus-Yavuz lebt inzwischen die dritte und mit dem zweijährigen Urenkel sogar die vierte Generation der Familie in Lehrte. Hasan Kurtulus, selbst erfolgreicher Zeitarbeitsunternehmer und vielfältiger Sponsor in der Stadt, möchte mit dem Denkmal jedoch nicht nur an seine türkischen Landsleute erinnern, sondern auch an die Gastarbeiter aus Griechenland, Italien, dem ehemaligen Jugoslawien und Spanien.

Gastarbeiter bei Miele , Kali + Salz und in der Zuckerfabrik

Wie viele Menschen aus den Mittelmeerländern vor Jahrzehnten nach Lehrte kamen, um dort zu leben und zu arbeiten, ist laut Jürgen Teiwes nicht bekannt. „Ich habe leider bisher keine Zahlen gefunden, aber es müssen wohl Tausende gewesen sein“, sagt der Lehrter, der das Vorhaben unterstützt. Fest steht, dass von Mitte der Fünzigerjahre bis zum Anwerberstopp 1973 mehrere Millionen Gastarbeiter nach Deutschland kamen. Sie wurden angeworben, weil in Deutschland Arbeitskräfte fehlten. Die große Mehrheit von ihnen wurde in der Industrie eingesetzt. Die meisten wollten später in ihre Heimat zurückkehren. Viele blieben jedoch für immer, holten ihre Familien nach und arbeiten heute in bedeutenden Positionen.

Als ehemaliger Realschulleiter hatte Teiwes seinerzeit oft Kontakt zu Gastarbeitereltern und reiste auch selbst in die Türkei. Hasan Kurtulus ist damals sein Schüler gewesen. Für das Projekt recherchiert Teiwes bereits emsig. Er hat unter anderem Kontakt zu Firmen aufgenommen. „Die meisten Gastarbeiter aus Lehrte haben bei Miele, Kali+ Salz, bei der Eisenbahn oder in der Zuckerfabrik gearbeitet“, berichtet Teiwes.

Resonanz fällt durchweg positiv aus

Viele seien seinerzeit auf dem Lehrter Hof Breustedt oder im Steinbaracken am Schacht, dem sogenannten Bullenkloster, untergebracht gewesen. Die ersten Gastarbeiter seien 1960 aus Italien nach Lehrte gekommen. Ein Denkmal wäre laut Teiwes und Kurtulus daher gerade jetzt sinnvoll, da sich die Ankunft dieser Menschen in Lehrte zum 60. Mal jährt. Kurtulus hat Kontakt zu Politiken, Vereinen und Familien mit Gastarbeiterhintergrund aufgenommen. Die Resonanz sei bisher durchweg positiv ausgefallen. „Vor allem die Familien waren sehr gerührt, in Spanien flossen bei meinem Anruf sogar Tränen“, sagt Kurtulus.

Auch eine Ausstellung ist geplant

Denkbar sei auch eine Kooperation mit Lehrter Schulen. Im Geschichtsunterricht könne etwa über die Historie der Gastarbeiter in Lehrte recherchiert werden, im Kunstunterricht könnten Anregungen für das Denkmal entstehen. „Es geht um Spurensuche direkt vor Ort“, erklärt Teiwes.

Die Infos sollen in einer Ausstellung präsentiert werden. Die Geschichte der Lehrter Gastarbeiter soll dabei auch am Beispiel von zehn Familien dargestellt werden. Was das Aussehen des Denkmals angeht, ist Kurtulus offen für Anregungen. Auch Künstler dürfen sich gern melden. Als Ort hat der Unternehmer den Platz vor dem Citycenter in Lehrte im Auge. „Vielleicht könnte dort eine lebensgroße Figur eines Gastarbeiters aus robustem Material auf einer Bank sitzen.“ Die Finanzierung des Denkmals würde Kurtulus selbst übernehmen. Die Stadt muss das Projekt allerdings noch genehmigen.

So fand Gastarbeiter Salvatore Fraterrigo sein Glück in Lehrte Zu den ersten Gastarbeitern in der Stadt gehörte auch Salvatore Fraterrigo. Der gebürtige Sizilianer kam aus ärmlichen Verhältnissen 1961 nach Lehrte und arbeitete 30 Jahre lang als Bergmann im Schacht Erichsegen. In den ersten Jahren wohnte er in den Steinbaracken für Gastarbeiter am Schacht, die seinerzeit den Spitznamen Bullenkloster trugen. Seine spätere Ehefrau Margarete Mast aus Aligse lernte Fraterrigo im Lehrter Tanzlokal Schwalm kennen. Nach zwei Jahren heiratete das Paar trotz vieler Widerstände – sowohl ihre als auch seine Eltern waren gegen die Hochzeit. Bei der Trauung war Margarete bereits hochschwanger. Beim Hochzeitsessen setzten die ersten Wehen ein. Die Hochzeitsnacht verbrachte der Gatte allein, weil die Braut im Krankenhaus lag. Am 1. August 1964 kam dort Tochter Lola zu Welt. 1965 und 1967 folgten die Söhne Mario und Silvio. Mittlerweile gibt es fünf Enkel und zwei Urenkel. 1973 bekam Salvatore Fraterrigo die deutsche Staatsbürgerschaft. „Er hatte sein Leben in Deutschland gefunden und wollte nur noch zu Besuch in seine Heimat“, berichtet Tochter Lola. Ihr Vater verstarb am 21. Februar 2018. Seine Lebensgeschichte hat Lola Fraterrigo als Text für eine Ausstellung zum Denkmal für Lehrtes Gastarbeiter verfasst.

Wer Anregungen, historische Fotos oder Dokumente zu dem Projekt beitragen möchte, kann dies per E-Mail an info@gastarbeiter-lehrte.de tun.

Von Katja Eggers