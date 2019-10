Der Tyrann: Die Brummerbühne überzeugt mit einem neuen Talent

Immensen

Rosi hatte alles im Griff. Oder vielmehr alles im Blick. Denn sie ist die Putzfrau des Bürgermeisters. Da bekommt man so Manches mit, was eigentlich im Verborgenen bleiben soll. Und das bedeutet Stress für den smarten Chef vom Ort. Und dieser wiederum hat sowieso schon reichlich Ärger mit seiner Gattin und der Tochter. Das ist der Stoff, aus dem der neueste Schwank der Brummerbühne Sievershausen gestrickt ist. „Der Tyrann“ heißt er, stammt aus der Feder von Bernd Gombold, und schon bei der Premiere am Wochenende zeigten die Laienschauspieler in Scheuers Hof in Immensen alle Register ihres komödiantisches Können. Das Publikum tobte vor Vergnügen. Auch Spielleiterin Maren Kühn zeigte sich höchst erfreut.

Der Bürgermeister Albert Babel (Uwe Anders) hat so seine liebe Not mit seiner neugierigen Putzfrau Rosi (Larissa Pawils). Quelle: Susanne Hanke

In der Tat ist „Der Tyrann“ ein Luststück, wie es im Buche steht. Da wird drei Akte lang gestritten, geküsst, geohrfeigt, getrunken und geflunkert was das Zeug hielt. Vor allem Larissa Pawils als neugierige Putzfrau Rosi beherrschte ihre Rolle grandios. Die Neueinsteigerin im Ensemble der Brummerbühne begeisterte mit ihrem gestenreichen und intensiven Minenspiel, das perfekt ihrer Rolle entsprach.

Sie habe der Figur ganz bewusst eine gewisse Naivität verliehen, sagte Pawils nach der Premiere. Und mit dieser Naivität kokettierte sie auf der Bühne brillant. Frisch, Frech und ein wenig zickig tauchte Pawils wie ein Springteufel mit Staubwedel immer im falschen Moment auf, um angebliche Verschwörungen aufzudecken und heimliche Liebesgeschichten zu enthüllen. Sie habe schon mit drei Jahren auf der Bühne gestanden und schon bei der damaligen Kinder-Brummerbühne mitgemacht, verriet die theaterbegeisterte 21-Jährige.

Wenn es brenzlig wird stehen sie füreinander ein, notfalls auch schwer bewaffnet: Gemeinderat Fritz Hoßbein (Sven Heise,links) und Bürgermeister Albert Babel (Uwe Anders). Quelle: Susanne Hanke

Ebenso grandios mit seiner Rolle als egoistischer Chauvinist vermählt war Uwe Anders. Als Bürgermeister Albert Babel hatte er ein enormes Pensum an Textpassagen zu bewältigen, was ihn einige Male an seine Grenzen brachte. Aber es gelang Anders immer wieder kleine Hänger zu überspielen – und das erfordert schon erhebliches Können.

Das Publikum war begeistert und spendete Applaus nach diesem unterhaltsamen Nachmittag. Wer noch keine Karten für die weiteren Aufführungen von „Der Tyrann“ mit der Brummerbühne besitzt, hat leider das Nachsehen. Alle nachfolgenden Aufführungen sind ausverkauft. Und das spricht auf jeden Fall für die Laiendarsteller der Brummerbühne und ihrer Leiterin Maren Kühn.

