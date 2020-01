Warnstreik bei zwei Logistikfirmen in Lehrte: Bei DPD und Hellmann hat am Mittwochabend ein Großteil der Nachtschicht die Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft Verdi hatte dazu aufgerufen. Sie kündigt weitere Streiks bei Logistikunternehmen an. Hintergrund ist der Tarifstreit in der Branche.