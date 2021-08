Immensen

Kein Bluesfestival Anfang September in Lehrte, das Fuchbaufestival auf Zytanien und die Rocknacht am Fuhrenweg sind ebenfalls ausgefallen – und jetzt steht fest, dass auch das letzte der vier großen Open-Air-Musikfestivals im Lehrter Stadtgebiet in diesem Jahr wegen Corona nicht stattfinden wird. Die Organisatoren des Zytanienfestivals auf dem alten Ziegeleigelände bei Immensen haben ihre dreitägige Veranstaltung, zu der in früheren Jahren mehr als 3000 Menschen kamen, nun auch endgültig abgeblasen.

Auf ihrer Internetseite äußern die Zytanier ihr Bedauern über die Absage des Festivals, das traditionell am letzten Wochenende im August steigen sollte. Sie setzen nun auf eine Neuauflage 2022. „Lasst uns hoffen, dass sie die Lage im nächsten Jahr entspannt, und wir in Zytanien endlich wieder normal exzessiv abfeiern können“, heißt es in einer Nachricht der Organisatoren.

„Bedingungen, auf die wir wirklich keinen Bock haben“

Die Zytanier betonen, dass die aktuelle Corona-Sieben-Tage-Inzidenz in der Region Hannover (26,6 am Donnerstag) für erhebliche Einschränkungen beim Festival gesorgt hätte: nicht mehr als 500 Gäste, Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände und ein generelles Abstandsgebot mit Gruppen von maximal zehn Personen. Und bei einer Inzidenz oberhalb von 50 wären gar nur 50 Gäste (sitzend) zulässig. Das seien „Bedingungen, auf die wir wirklich keinen Bock haben – und ihr mit Sicherheit auch nicht“, schreiben die Zytanier an ihre Fans gewandt.

Ebenso endgültig abgesagt ist jetzt auch das Immenser Dreschefest. „Nach langem Für und Wider ist uns diese Entscheidung schwergefallen“, heißt es in einer Mitteilung von Regina Buchholz vom Organisationsteam. Man habe beschlossen, die Energie nun in das nächste Dreschefest am 19. und 20. August 2022 zu richten.

Historische Trecker, wohin das Auge blickt: Auch in diesem Jahr wird es das auf dem Mühlenberg bei Immensen nicht geben. Quelle: Katja Eggers (Archiv)

Zum Dreschefest auf dem Immenser Mühlenberg kommen regelmäßig 400 bis 500 Aussteller, davon allein rund 250 mit historischen Traktoren. Bis zu 3500 Besucherinnen und Besucher besuchten die außergewöhnliche Schau der alten Schlepper und Dampfmaschinen. „Wir haben die Hoffnung, dass es dieses Jahr noch etwas wird, schon vor einiger Zeit aufgegeben“, betont Buchholz. Ein Hygienekonzept für die vielen Aussteller und Gäste sowie die Kontrollen am Einlass und an den Imbissbuden zu gewährleisten, sei für den Verein der Freunde historischer Fahrzeuge und dessen ehrenamtlichen Helfern nicht möglich.

Von Achim Gückel