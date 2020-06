Immensen

Auf dem alten Ziegeleigelände bei Immensen laufen derzeit die Vorbereitungen für eine Veranstaltungsreihe, die es in dieser Form im Lehrter Stadtgebiet noch nie gegeben hat: Die Wiese, auf der am letzten Augustwochenende seit Jahren stets das Zytanien-Festival steigt, wird zum Autokino. Zytanien, Anderes Kino Lehrte und der Jugendtreff Arpke ziehen dafür an einem Strang und trotzen so auf ihre Weise der Corona-Pandemie.

„Die Idee ist im Kollektiv entstanden, als klar war, dass wir unser Festival absagen müssen“, erklärt Alex Buchholz vom Helfer-Team der Zytanier. „Wir haben dann überlegt, wie wir den Menschen trotzdem im Gedächtnis bleiben können und was sich alternativ auf die Beine stellen lässt.“ Platz ist in Zytanien genug vorhanden. Es musste jedoch ein Sicherheitskonzept erarbeitet werden. Die Stadt hat dafür kürzlich grünes Licht gegeben. Nun laufen auf dem künftigen Autokinogelände die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Anzeige

Vor der großen Leinwand haben beim Autokino 50 Autos Platz. Quelle: Katja Eggers

Weitere NP+ Artikel

Auf der Wiese ist Platz für 50 Autos

Die große Leinwand vom Anderen Kino ist schon da. Sie hängt unter dem Dach der Festivalhauptbühne, die auf dem Gelände eh schon steht. Die Stellplätze für die Autos müssen jedoch noch abgeteilt werden. Insgesamt habe auf der Wiese 50 Autos Platz. „Wir rechnen damit, dass in jedem Wagen zwei Besucher sitzen werden – Familien gehen natürlich auch, Freunde sollten aus zwei Haushalten kommen“, sagt Buchholz.

Die Zytanier stellen für das Autokino nicht nur ihre Wiese zur Verfügung, sondern kümmern sich auch um Infrastruktur, Licht und Ton. Das Andere Kino hat derweil die Filme bei den Verleihern angefragt und die Lizenzen eingeholt. Tobias Grube, Leiter des Jugendtreffs Hinterhof hat das Konzept bei den Behörden eingereicht. „Wir müssen uns natürlich an die gegebenen Hygienevorschriften halten“, sagt Buchholz.

Es gibt Snacks, kalte Getränke und Eis

So müssen die Besucher den ganzen Abend in ihrem Auto bleiben und dürfen dieses nur in medizinischen Notfällen und zum Toilettengang verlassen. Außerhalb der Autos gelten Maskenpflicht und Abstandsregeln von 1,50 Metern. Für den Verkauf von Essen und Getränken haben die Zytanier eine Genehmigung bekommen: Es wird Snacks, kalte Getränke in Flaschen und Eis geben. Die Helfer werden mit einem Bauchladen direkt an die Autofenster herantreten. Der Einlass am Kassenwagen erfolgt kontaktlos. Um ihre Eintrittskarten vorzuzeigen, können die Besucher vorfahren und müssen nicht mal aussteigen.

Klappe auf am Einlass: Alex Buchholz richtet den Kassenwagen her. Quelle: Katja Eggers

Vier verschiedene Filme flimmern über die Leinwand

An vier Wochenenden, jeweils Freitag und Sonnabend, flimmern in acht Vorstellungen vier verschiedene Filme über die Leinwand. Beginn ist nach Einbruch der Dunkelheit gegen 23 Uhr, die Anreise ist bereits um 21.30 Uhr möglich. Zum Auftakt ist am 26. und 27. Juni, der vermutlich eher unbekannte Dokumentarfilm „Bar 25“ über einen ehemaligen Berliner Technoclub zu sehen. Für den 3. und 4. Juli haben die Veranstalter die bitterböse südkoreanische Thriller-Komödie „Parasite“ ausgewählt. Am 10. und 11. Juli läuft „Fear and Loathing in Las Vegas“, ein Klassiker mit Johnny Depp. Der Film für den 17. und 18. Juli steht noch nicht fest.

Die Tickets kosten 20 Euro pro Fahrzeug und sind ausschließlich über die Internetseite www.zytanien.de erhältlich. Eine Abendkasse gibt es nicht.

Festival fällt wegen Corona aus Auch das Zytanien-Festival ist der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Eigentlich hätten sich bei dem dreitägigen Open-Air auf dem alten Ziegeleigelände bei Immensen vom 28. bis zum 30. August wieder scharenweise Besucher getummelt. Die Macher mussten jedoch absagen. „Wir wussten das schon, als die Regierung erklärt hat, dass Großveranstaltungen bis Ende August verboten bleiben“, sagt Zytanier Alex Buchholz. Einen Vorverkauf für die Eintrittskarten hatten die Veranstalter daher gar nicht erst gestartet. Die Absage des Festivals sei nicht existenzgefährdend, hinterlasse aber in der Kasse ein großes Loch, sagt Buchholz. Die finanzielle Einbuße trifft die Zytanier besonders hart, weil sie langfristig das Ziel haben, ihr Gelände bei Immensen zu kaufen. Dessen Eigentümer Günter Papenburg hatte den Mietern vor etwa anderthalb Jahren die Kündigung ausgesprochen. Seitdem ist die Sache jedoch eine Hängepartie geblieben, und die Zytanier sind nach wie vor auf ihrem Gelände. Der Bauunternehmer möchte die Flächen und Gebäude südlich von Immensen verkaufen und hat es zum Kaufpreis von 800.000 Euro auch den Zytaniern selbst zum Erwerb angeboten. „Derzeit ist alles sehr festgefahren“, sagt Buchholz.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Von Katja Eggers