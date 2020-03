Gute Nachrichten für Eltern in Lehrte: Ahltens neue Kita will am 1. Januar 2021 ihren Betrieb aufnehmen. Der freie Träger bietet in einem Neubau an der Ecke Hannoversche Straße und Grevener Weg dann 50 Kindergarten- und 30 Krippenplätze an.