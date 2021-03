Aligse

Die Lage im Ortsrat von Aligse-Kolshorn-Röddensen wird immer komplizierter. Jetzt haben der parteilose Ortsbürgermeister Frank Seger, der früher der SPD angehörte, und die CDU-Fraktion ihre erst im Oktober 2020 verkündete Zusammenarbeit wieder beendet. In den vergangenen Monaten habe es „keine tiefere Kommunikation“ gegeben, sagt jetzt Christdemokrat und Vize-Ortsbürgermeister Martin Schiweck.

Seger sagt seinerseits, er habe sich im vergangenen Jahr zwar der CDU angenähert. Statt parteipolitischer Arbeit stünden derzeit aber berufliche und familiäre Verpflichtungen im Vordergrund. Seger kümmert sich unter anderem um seine hochbetagten Eltern. Seinen Verpflichtungen als ehrenamtlicher Ortsbürgermeister werde er aber weiterhin in vollem Umfang nachkommen, versichert er.

Gemeinsamer Nenner: Ablehnung von Aldi-Zentrum

Seger habe der CDU in Aligse sowie der Stadtverbandsvorsitzenden Heike Koehler kürzlich mitgeteilt, dass eine weitere Zusammenarbeit für Ihn leider nicht möglich sei, sagt Schiweck. „Wir bedauern, dass die politische Zusammenarbeit seit letztem Herbst nicht wirklich begonnen wurde, da Frank Seger verständlicherweise keine Zeit fand, zum Beispiel an Fraktionssitzungen teilzunehmen“, schreibt der Christdemokrat nun in einer Mitteilung. So habe es auch keine weiteren Abstimmungen zwischen dem Ortsbürgermeister und der CDU bei dem in Aligse so dominanten Thema „Aldi-Logistikzentrum“ gegeben.

Die Debatte über das vor den Toren von Aligse geplante Großprojekt hatten die CDU und Seger im vergangenen Jahr einander näher gebracht. Die CDU lehnt das Logistikzentrum ebenso ab wie der Ortsbürgermeister, der einst Mitglied der SPD war, die Zustimmung der Sozialdemokraten zum Aldi-Planverfahren aber nicht mittragen konnte. Nach mehreren Monaten, in denen er keine Mitgliedsbeiträge in der SPD mehr zahlte, erlosch dort seine Mitgliedschaft.

„Einzelaktionen“ des Ortsbürgermeisters?

Schiweck bemängelt nun, das Seger seit Oktober an keiner Sitzung der CDU-Ortsratsfraktion teilgenommen habe. Die vor einigen Wochen eingereichte umfangreiche Klage des Ortsbürgermeisters gegen Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße (CDU) auf umfassendere Informationen im Aldi-Planverfahren bezeichnete Schiweck als „Einzelaktion“. Diese sei zwar Segers gutes Recht, in einer ernst gemeinten Zusammenarbeit mit der CDU hätte diese jedoch zumindest über die Klage informiert werden müssen. Doch das sei nicht geschehen.

Und schließlich gab es jetzt Verwerfungen wegen einer ursprünglich für Dienstag dieser Woche geplanten Ortsratssitzung. Diese war trotz Corona als Präsenzveranstaltung in der Aligser Sporthalle vorgesehen. Dann äußerten Bürger Bedenken angesichts solch eines Treffens in einer Zeit hoher Inzidenzzahlen in Lehrte. „Die CDU hatte sich eine Onlineveranstaltung gewünscht, so wie zur Zeit in Lehrte alle Gremien erfolgreich tagen“, sagt Schiweck. Das sei durchaus auch kurzfristig zu organisieren gewesen.

Onlinesitzung zu kurzfristig?

Doch Seger sagte die Ortsratssitzung Ende vergangener Woche ab. Die CDU habe zwar auf eine Onlineveranstaltung gedrängt, sagt er. Doch dazu hätte es mehr Vorbereitungszeit benötigt, meint Seger. Zudem sei eine digitale Ortsratssitzung für all jene Bürger ein Problem, die nicht technisch versiert sind.

Schiwek sagt nun, er wolle in der derzeitigen Gemengelage „niemanden schlecht machen“. Er betont aber auch, dass die ortspolitische Arbeit in Aligse derzeit erheblich leide. Seit Oktober habe es keine Sitzung des Ortsrats mehr gegeben, nicht einmal zum Thema Logistikzentrum. Dabei gebe es jenseits vom Aldi-Thema noch viele andere Dinge, die dringend geregelt werden müssten.

Segers politische Zukunft ist offen

Seger lässt unterdessen offen, wie es angesichts der im September anstehenden Kommunalwahlen mit ihm politisch weitergeht. Ob er noch einmal Ortsbürgermeister werden möchte, dafür eine Partei im Rücken haben will oder als Einzelbewerber ins Rennen geht, lässt er offen. Die im Herbst noch denkbare Option, er könne als Parteiloser auf der Liste der CDU kandidieren, ist mittlerweile verpufft. Schon Im Januar habe er den Christdemokraten mitgeteilt, dass er dafür nicht zur Verfügung stehe, sagt Seger. Dass er im September auf einer anderen Kandidatenliste steht, ist aber noch immer denkbar: „Ich schließe nicht aus, das sich Dinge entwickeln, aber zurzeit gibt es für niemanden eine Zusage.“

Von Achim Gückel