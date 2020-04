Corona-Krise: So schlimm steht es jetzt um das Naturfreundehaus Grafhorn

Arpke

Blauer Himmel, zwitschernde Vögel, irgendwo kräht ein Hahn, eine Katze räkelt sich in der Frühlingssonne, es grünt und blüht: Am Naturfreundehaus Grafhorn bei Arpke wirkt alles friedlich und idyllisch. Der Schein trügt jedoch gewaltig. Denn die Corona-Pandemie zwingt Betreiber Christian Helmreich und seine Frau Anette mit aller Macht in die Knie. „Die Zukunft ist völlig ungewiss“, fasst Helmreich das Drama in einem Satz zusammen. Es gehe jetzt um die Existenz des Naturfreundehauses.

Seit dem 16. März muss Helmreich sowohl den Museumsbetrieb samt begehbarem Eisenzeithaus und Mitmachwerkstatt als auch die Herberge und den Bistro- und Biergartenbereich geschlossen halten. „Und das jetzt, wo doch gerade unsere Hauptbetriebszeit losgeht“, sagt Helmreich bitter.

Vor dem Eisenzeithaus spannt sich derzeit ein Zaun. Quelle: Katja Eggers

Bis zu 1500 Übernachtungen brechen weg

Vor dem eisenzeitlichem Gehöft ist ein Zaun gespannt. Das Außengelände, wo zu dieser Jahreszeit, gerade zu Ostern oder am 1. Mai, eigentlich zahlreiche Ausflügler an den Tischen sitzen würden, hat Helmreich mit schwarzgelbem Flatterband abgesperrt. Auf Schildern steht, dass die Nakubi, die Natur- und Kulturhistorische Bildungsstätte, auf unbestimmte Zeit geschlossen bleibt. „Es tut weh, hier jetzt herzukommen“, sagt Helmreich, der am Naturfreundehaus jeden Tag die Schafe, Ziegen und Hühner füttert.

Vor allem der Wegfall der Klassenfahrten schmerzt. Helmreichs Herberge war bis zum ersten Tag der Sommerferien fast jede Nacht mit Schulklassen ausgebucht. „Insgesamt brechen etwa 1000 bis 1500 Übernachtungen weg“, sagt Helmreich. Auch die 6000 Gäste und Tagesausflügler, die sich bereits für den Besuch des Eisenzeithauses und das dazugehörige Bildungsprogramm angemeldet hatten, kommen wegen Corona nun nicht mehr.

Das Betreten des Spielplatzes ist untersagt, Eltern haften für ihre Kinder. Quelle: Katja Eggers

„Am Anfang war noch Hoffnung, jetzt kommt die Verzweiflung“

Die Osterferienbetreuung war ebenfalls so gut wie ausgebucht. Auch sie fiel ins Wasser. Immerhin haben manche Eltern dem Trägerverein des Naturfreundehauses ihren Beitrag für die Betreuung gespendet. „Das ist eine schöne Geste, aber natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein“, sagt Helmreich.

Seine Köchin ist derzeit in einer Putzfirma untergekommen. Für seine 450-Euro-Kräfte sucht Helmreich zusammen mit seinem Steuerberater nach einer Lösung. Aber erst jetzt werde ihm das ganze Ausmaß der Corona-Krise und ihrer wirtschaftlichen Folgen für das Naturfreundehaus wirklich bewusst. „Am Anfang war die Hoffnung, dass das alles nicht lange anhält. Dann kam die Gewissheit, dass es doch so ist, und jetzt kommt die Verzweiflung“, erklärt Helmreich.

Bewerbung auch als Spargelstecher

Natürlich hat der Grafhorn-Chef, der in Lehrte auch als Naturschutzbeauftragter bekannt ist, Soforthilfe beantragt. Das Geld ist auch schon da, aber die 9000 Euro für drei Monate reichen hinten und vorne nicht. Die Summe dürfe auch nur in den Betrieb fließen, decke aber nicht die laufenden Kosten und auch nicht die privaten Lebenshaltungskosten. „Die Saison ist nicht mehr zu retten, das bringt uns alles so zu Fall, dass ich gezwungen bin, mir einen anderen Job zu suchen“, berichtet der vierfache Familienvater.

Helmreich schreibt seit einer Woche Bewerbungen: „Da ist alles dabei – vom Helfer bei archäologischen Ausgrabungen über Landschaftsplaner im Umweltamt bis hin zum Spargelstecher.“ Er hofft auf Stellen, die auf bis zu drei Jahre befristet sind. Das Naturfreundehaus müsse in dieser Zeit auf Eis liegen oder könne ehrenamtlich über den Trägerverein auf kleiner Flamme nebenher betrieben werden.

Christian Helmreich ist der Betreiber des Naturfreundehauses Grafhorn. Quelle: Katja Eggers

Neubaupläne liegen auf Eis

Die Pläne für eine moderne Herberge am Naturfreundehaus sind ebenfalls in weite Ferne gerückt. Helmreich möchte den alten Gebäudekomplex eigentlich entkernen und sanieren sowie ein neues Gebäude in Holzbauweise mit Platz für 60 Betten anbauen. Er hatte die Region bereits als Projektpartner ins Boot geholt und auch schon Termine im Ministerium vereinbart, um über den Zeitplan und die Fördermittel zu sprechen. Das Geld werde derzeit aber natürlich anderweitig gebraucht. Helmreich wirkt trotz allem sehr gefasst: „Wir sind nicht die einzigen, die die Krise so hart trifft – Jammern bringt nichts.“

Auf dem Gelände gilt „Betreten verboten“ Das schöne Wetter zieht derzeit viele Spaziergänger und Radfahrer zum Grafhorn – und gern auch zum dortigen Naturfreundehaus. Da der Betrieb wegen der Corona-Pandemie jedoch bis auf Weiteres geschlossen ist, werden dort derzeit auch keine Speisen und Getränke angeboten. Betreiber Christian Helmreich hat die Außenbereiche daher extra mit Flatterband abgesperrt und Schilder aufgehängt, die das Betreten des Geländes untersagen. Die meisten Menschen würden sich auch daran halten. „Aber einige setzten sich trotzdem an die Tische und machen da ihr privates Picknick“, erklärt Helmreich. Er habe dann freundlich zum Verlassen des Geländes aufgefordert. Als Betreiber des Naturfreundehauses müsse er nun mal auf die Einhaltung des Verbotes achten. „Ich mache mich sonst strafbar“, betont Helmreich. Er bittet darum, dass sich die Menschen auch gerade an den bevorstehenden Ostertagen an seine Vorgaben halten und sich für ihre Pausen einen anderen Ort suchen.

