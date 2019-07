Ahlten

Am Dienstag ist der erste Kran installiert: In Lehrte nimmt die Zukunft des modernen Containerumschlags der Deutschen Bahn ( DB) konkrete Formen an. Der sogenannte Megahub ist mit Kosten von rund 170 Millionen Euro nicht nur ein Megaprojekt. Die nahezu voll automatisierte Anlage ist eine der innovativsten sogenannten Schnellumschlagsanlagen für den kombinierten Verkehr von Schiene und Straße in Deutschland und für die Bahn die erste ihrer Art in Europa. Und der Megahub ist Teil der sogenannten China Landbrigde: Mit ihrer Wirtschaftsinitiative Neue Seidenstraße will die chinesische Regierung die Handelswege über die Landbrücke zwischen Europa und dem Fernen Osten schneller und kostengünstiger gestalten. „ Lehrte ist damit Teil der Neuen Seidenstraße und ein Tor zur westlichen Welt“, sagt DB-Projektleiter Andreas Witzel. In den regulären Betrieb geht die Anlage Mitte nächsten Jahres.

Projektleiter Andreas Witzel steht vor dem Terminalgelände, auf dem die Container umgeladen werden. Quelle: Oliver Kühn

Anlage läuft nahezu vollautomatisch

Zunächst kommen drei computergesteuerte Portalkräne mit einer Höhe von 20 Metern und einem Gewicht von 400 Tonnen zum Einsatz, Platz ist für bis zu sechs von ihnen. Nur das leise Aufsetzen der Container übernehmen Kranführer. Die Kräne sind die wichtigsten Komponenten der gesamten Anlage: Unter ihnen fahren die Güterzüge ein, deren Container dann von oben entladen und auf zwölf sogenannte Automated Guide Vehicles ( AGV) geladen werden. Diese fahrerlosen, 34 Tonnen schweren Transportsysteme fahren voll automatisch und elektrobetrieben auf einer eigenen Spur und verteilen die Ladungen – aus Lärmschutzgründen auf Reifen. Sie fahren sogar selbstständig zur Ladestation, dort tauscht ein Roboter die Batterie aus.

China Shipping: Container aus dem Reich der Mitte rollen schon heute durch Lehrte und werden künftig im Megahub vollautomatisch ent- und wieder beladen. Quelle: Oliver Kühn

Die Transporter verteilen die Container auf andere Züge, die Ladungen werden nur gewechselt. „Dadurch müssen wir nicht mehr aufwendig rangieren und Waggons auf Abstellgleisen parken“, erläutert Projektleiter Witzel. Die Züge fahren auf dem gleichen Weg rein und raus. Chinesische Fernseher etwa kommen in Lehrte an, deutsches Milchpulver geht ins Reich der Mitte.

Zug wird in zwei Stunden ent- und beladen

Zunächst ist der Umschlag zwischen Schiene und Schiene vorgesehen – und zwar rund um die Uhr. Ende des Jahres soll der halbjährige Probetrieb starten – ein „sportliches Ziel“, wie Witzel sagt. Anschließend werde auch der Umschlag zwischen Schiene und Straße erfolgen. „Das ist aber nur ein Nebenprodukt.“ Ein Zug könne in etwa zwei Stunden gewechselt, also be- und entladen werden.

Voll ausgelastet könnte der Megahub 269.000 Ladeeinheiten (Container) im Jahr bewältigen. Das sei etwa die Ladung von 20 großen Containerschiffen. Der Projektleiter rechnet aber damit, dass diese mögliche Kapazität in den ersten zehn Jahren nicht erreicht wird. Die Bahn schaffe beim Megahub 75 Arbeitsplätze. Durch Speditionen sowie Dienstleistungsunternehmen wie etwa Reinigungsfirmen würden aber sicher noch mehr entstehen. Der Bund hat die Anlage mit 100 Millionen Euro weitgehend finanziert, der Rest kommt von der Bahn.

660 Fertigwannen aus Beton sorgen dafür, dass kein Gefahrgut ins Erdreich laufen kann. Quelle: Oliver Kühn

150.000 Tonnen Erde und Schotter bewegt

Mit 120.000 Quadratmetern ist auch das Gelände am Eisenbahnlängsweg gigantisch. Die ganze Fläche musste nach Kampfmitteln sondiert werden, 150.000 Tonnen Schotter und Erde wurden bewegt, verwertet und entsorgt – das entspricht rund 6000 Lastwagenladungen. Zwei Kranbahnen von je 840 Meter Länge entstehen dort, fünf Kilometer Schiene werden verlegt und 50 Weichen eingebaut. Äußerst aufwendig sei die Abdichtung der gesamten, 800 Meter langen und 85 Meter breiten Fläche des Umschlagplatzes. Damit keine Fremdstoffe auf das Gelände gelangen können, werden unter den Gleisen 660 Fertigwannen aus Beton eingebaut, je 7,50 Meter lang, 3,80 Meter breit und 25 Tonnen schwer.

Das sei nicht geplant gewesen und habe allein Mehrkosten von 25 Millionen Euro bedeutet, so Witzel. Sollte es doch zu einer Leckage kommen, stünden auch noch Edelstahlbecken zur Verfügung.

Von Oliver Kühn