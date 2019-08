Lehrte

57 Kinder und Jugendliche haben mit Unterstützung ihrer Eltern und der zwölf Betreuer am Montag ihr Zeltlager am Müllersee nahe dem Blauen See aufgebaut. Das Unwetter am Abend trübte die Stimmung keineswegs. Am Freitag steht ein Tag der offenen Tür für alle Interessierten an.

Gräben gegen den Starkregen

Am Mon...