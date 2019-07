Hämelerwald

Der Wochenmarkt in Hämelerwald fällt am Donnerstag, 25, Juli, wegen der angekündigten hohen Temperaturen ersatzlos aus. Das hat die Attraktive Wochenmärkte GmbH, die den Markt betreibt, jetzt mitgeteilt. Die Entscheidung hätten der Obst- und Gemüsehändler und die Fleischerei getroffen, die den Markt beschicken. „Sie können die Frische ihrer Waren bei so großer Hitze nicht mehr garantieren und haben sich daher entschlossen, den Markt abzusagen“, sagt Prokurist Michael Riebe von der Betreiber-GmbH.

Mögliche Probleme mit der Kühlung in Transportfahrzeugen

Wenn die Temperaturen wie angekündigt bei 37 oder 38 Grad Celsius liegen, könne es zu Problemen mit der Kühlung in den Transportfahrzeugen kommen. Obst und Gemüse würde zudem schnell verderben, erläutert Riebe. Der dritte Marktbeschicker, ein Tiroler Bauernstand, ist von dem Problem derweil nicht betroffen. Laut Riebe ist der Händler mit seinem Stand nur alle 14 Tage in Hämelerwald vertreten und wäre am 25. Juli ohnehin nicht dabei. „Außerdem ist er gerade im Urlaub“, sagt Riebe.

Wochenmarkt in Lehrte findet statt

Der Wochenmarkt in der Kernstadt Lehrte findet am Sonnabend, 27. Juli, hingegen statt. Auch der Sehnder Wochenmarkt am Freitag, 26. Juli, fällt nicht aus. „Beides sind Vormittagsmärkte, und die finden statt, weil es morgens noch nicht so heiß ist“, sagt Riebe. Beim Nachmittagsmarkt in Hämelerwald würden die Temperaturen von 14 bis 18 Uhr jedoch sicher ansteigen, meit der Prokurist.

Von Katja Eggers