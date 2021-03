Lehrte

Eine gezielte Wirtschaftsförderung ist für eine Stadt wie Lehrte zukunftsentscheidend – darüber sind sich alle Parteien in der Stadt Lehrte einig. Doch welche Aufgaben soll eine Wirtschaftsförderin oder ein Wirtschaftsförderer in Lehrte konkret angehen und umsetzen? Über die Inhalte eines Konzepts zur Wirtschaftsförderung will der Lehrter Rat am Mittwoch, 24. März, ab 18 Uhr in einer Videokonferenz sprechen.

Um den Aufbau eines solchen Konzepts für die Stadt Lehrte soll sich künftig eine Wirtschaftsförderin oder ein Wirtschaftsförderer kümmern. Dafür wurde eine zusätzliche Stelle im städtischen Stellenplan geschaffen – die Besetzung soll noch diesen Monat über die Bühne gehen. Laut Stadtsprecher Fabian Nolting befindet sich das Auswahlverfahren dazu in den letzten Zügen.

Weiterhin will der Rat in seiner Sitzung über zusätzlichen Schwimmunterricht für Kinder diskutieren. Auch dazu soll die Stadt ein Konzept erarbeiten, um bei der Öffnung der Bäder flächendeckend gezielt und möglichst schnell Schwimmkurse anbieten zu können.

Debatte über Grundstücksvergabe im Baugebiet Manskestraße

In der Sitzung wird es auch um das neue Baugebiet Manskestraße Nord-West gehen. Die Ratspolitikerinnen und Ratspolitiker wollen entscheiden, wie die Grundstücke auf die verschiedenen Bewerbergruppen verteilt werden sollen.

Weitere Themen in der Sitzung sind unter anderem Maßnahmen zur Erweiterung des Sofortprogramms Klima- und Umweltschutz, die Schulentwicklung in Steinwedel und die Entwicklung des Haushaltsjahres 2020.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können an der Ratssitzung teilnehmen. Anmeldungen sind per E-Mail an sitzungsdienst@lehrte.de unter Nennung ihres Vor- und Nachnamens notwendig. Am Sitzungstag wird allen Interessierten eine E-Mail mit den notwendigen Zugangsdaten zur entsprechenden Sitzung übersandt. Die Stadt Lehrte behält sich aus technischen Gründen allerdings vor, die Anzahl der Teilnehmenden zu begrenzen.

Von Patricia Oswald-Kipper