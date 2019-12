Wird aus der Weihnachts- eine Winterbeleuchtung?

Lehrte

Soll es in Lehrte auch Lichtwochen wie in Burgdorf geben, mit offizieller Eröffnung und großem Begleitprogramm? Nein, sagt Sonja Truffel vom Stadtmarketing Lehrte (SML). „Das wäre das falsche Zeichen.“ Erst einmal gelte es, den aktuellen Status Quo auch finanziell auf sichere Beine zu stellen. In Burgdorf stemme das Stadtmarketing das Projekt mitsamt der Kaufmannschaft völlig autark – daran sei in Lehrte noch lange nicht zu denken. „Möglichkeiten, die Beleuchtung auszuweiten, gibt es viele und schöne“, sagt Udo Gallowski vom SML. Auch eine Fortführung der Illumination als Winterbeleuchtung wird diskutiert.

Lichtvorhang am Lehrter Parkhaus ist besonders beliebt

Seit Ende Oktober erstrahlt die im vergangenen Jahr für 70.000 Euro komplett erneuerte Weihnachtsbeleuchtung in vollem Glanze. „Die Bürger finden sie toll, besonders den Lichtvorhang am Parkhaus und die beleuchteten Bäume“erzählt Gallowski. Doch mit Staunen allein ist es nicht getan. Der Lichterglanz kostet Geld. 10.000 bis 15.000 Euro fallen jährlich an, allein für Überprüfung und Wartung, das Auf- und Abhängen sowie den Betrieb. „Ohne unsere starken Partner wie die Stadtwerke Lehrte und die Volksbank wäre das gar nicht zu stemmen“, betont Truffel. Beide hatten sich mit hohen Summen – 15.000 und 5000 Euro – an der neuen Beleuchtung beteiligt. In diesem Jahr unterstützen die Stadtwerke das Projekt mit 1000 Euro, die Volksbank mit 500 Euro.

Beleuchtung auch im Januar denkbar

„Licht gehört in die dunkle Jahreszeit“, sagt Björn Sommerburg, Geschäftsführer der Stadtwerke Lehrte, voller Überzeugung. „Das sollte auch den Einzelhändlern am Herzen liegen“, macht er deutlich, wer seiner Meinung nach diesbezüglich in Lehrte in der Pflicht sei. In der Tat sei der Stadtmarketingverein für die neue Beleuchtung noch mit 20.000 Euro in Vorleistung, sagt Truffel. „Wir freuen uns über jeden Unterstützer.“ Kämen genügend zusammen, sei es vielleicht auch möglich, die Beleuchtung in den nächsten Jahren noch auszubauen. „Träumen darf man ja.“ Leuchtende Sterne am Wasserturm sowie weitere illuminierte Bäume wären Gallowski zufolge eine schöne Ergänzung.

Das sei sicher auch schöner, als Geld in den Ausgleich von Vandalismusschäden zu stecken. Zwar seien diese in den vergangenen Jahren geringer geworden, sagt Truffel. Doch den ersten in diesem Jahr gab es bereits am Sonnabend nach dem Anschalten: Die Lichterkette im Tannenbaum im Neuen Zentrum war außer Funktion. „Das muss doch nicht sein“, sagt Gallowski verärgert. Die Stadtwerke haben zugesagt, eine mögliche Illumination über das offizielle Ende der Weihnachtszeit am 6. Januar als „ Winterbeleuchtung“ hinaus fortzuführen, zu unterstützen. „An den Stromkosten soll das jedenfalls nicht scheitern“, kündigte Björn Rust an. Er ist verantwortlich für das Marketing der Stadtwerke.

