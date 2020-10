Lehrte

Erneut hat es am Lehrter Bahnhof eine sexuelle Belästigung gegeben. Ein 34 Jahre alter Mann hatte nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte am frühen Dienstagmorgen gegen 5.25 Uhr eine 21-Jährige bedrängt. Er ist der jungen Frau wiederholt hinterhergelaufen und hatte versucht, sie anzufassen. Dies konnte die Frau nur durch permanentes Ausweichen verhindern. Weil der 34-Jährige auch lautstark „Heil Hitler“ grölte, wurden schließlich Zeugen auf den Vorfall aufmerksam und verständigten die Polizei. Als die Beamten eintrafen, beleidigte der Mann darüber hinaus in ihrem Beisein noch einen anwesenden Zeugen.

Bei Festnahme fixiert

Als die Beamten den renitenten Mann daraufhin noch im Bahnhof festnehmen wollten, leistete er Widerstand und wurde von den Polizisten zu Boden gebracht und fixiert. Bei dem 34-Jährigen wurde ein Alkoholisierungsgrad von mehr als 2,7 Promille festgestellt – und musste seinen Rausch auf der Wache ausschlafen. Er muss sich nun wegen sexueller Belästigung, Beleidigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten, wozu auch die Äußerung „Heil Hitler“ falle, wie ein Sprecher mitteilt.

Anzeige

Die Serie von sexuellen Belästigungen und Bedrohungen rund um den Bahnhof ist damit um eine Facette reicher. Die Polizei hatte Anfang des Monats drei Jugendliche dingfest gemacht, die für zahlreiche Straftaten in diesem Bereich verantwortlich gemacht werden. Die 14 bis 16 Jahre alten Heranwachsenden haben insgesamt sieben Taten zugegeben – darunter mehrere Vorfälle, bei denen Messer und täuschend echte Schusswaffen im Spiel waren sowie die sexuelle Belästigung einer 19-Jährigen. Auch ein Zugbegleiter am Bahnhof war mit Flaschen und Steinen beworfen worden.

Die sexuelle Belästigung einer jungen Frau von Sonntag, 13. September, am Stadtpark ist dagegen bislang noch nicht aufgeklärt.

Von Oliver Kühn