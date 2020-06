Lehrte

Die Kleingartenkolonie Dornröschen an der Tiefen Straße kommt nicht zur Ruhe: Erneut ist dort eingebrochen worden. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte waren bislang Unbekannte in der Zeit von Donnerstag, 16 Uhr, bis Sonnabend, 21 Uhr, in einen Geräteschuppen neben einer Gartenlaube eingestiegen, nachdem sie die Tür gewaltsam geöffnet hatten. Daraus haben die Diebe einen Akkuschrauber mit Ladegeräte gestohlen.

Den Wert der Beute schätzen die Beamten auf rund 200 Euro. Die Ermittler hoffen nun auf mögliche Zeugen, die sich unter Telefon (05132) 8270 auf der Wache melden können. Erst kürzlich hatten Unbekannte an der Tiefen Straße eine Gartenlaube und einen dazugehörigen Schuppen gewaltsam aufgebrochen und daraus mehrere Gartengeräte gestohlen.

Von Oliver Kühn