Lehrte

Die kommunalpolitische Landschaft in Lehrte ist um eine Facette reicher. Bei den Kommunalwahlen am 12. September wird erstmals die neue Gruppierung „Wir für Lehrte“ (WfL) auf dem Zettel stehen. Die Wählergemeinschaft bietet acht Kandidaten für den Rat der Stadt sowie einen Bewerber für einen Sitz im Ortsrat von Hämelerwald auf. Frauen stehen nicht im Aufgebot von WfL.

Motor der Wählergemeinschaft ist Oliver Gels. Der Kriminalbeamte und Vorsitzende der Lehrter Siedlergemeinschaft „Glück Auf“ hatte schon vor mehr als zwei Jahren die politische Bühne der Stadt betreten und als Einzelbewerber für das Amt des Bürgermeisters kandidiert. Im ersten Wahlgang erreichte er respektable 4345 (19,7 Prozent) der abgegebenen Stimmen und landete auf Platz drei hinter dem damaligen Amtsinhaber Klaus Sidortschuk (SPD) und dessen Nachfolger Frank Prüße (CDU). Anschließend kündigte Gels an, eine Wählergemeinschaft zu gründen – und ließ in diesem Frühjahr entsprechende Taten folgen.

Fünf Bewerber in der Kernstadt, drei in den Dörfern

Für den Wahlbereich 1, also die Lehrter Kernstadt, bietet WfL nun fünf Bewerber auf. Hinter Gels auf Platz eins folgen der selbstständige Unternehmer Vural Bayindir, der unlängst mit seiner lautstarken Forderung nach neuen Gewerbeflächen für Kleinbetriebe und Mittelständler in Lehrte für Aufstehen sorgte, sowie Jörg-Andreas Saffe, Marius Henning und Sven Schaffranneck. In Wahlbereich 2, der die Lehrter Ortsteile umfasst, tritt WfL mit dem ehemaligen Berufsschullehrer Manfred Langer auf dem Spitzenplatz sowie Daniel Ruther und Martin Jurgeit an. Letzterer steht auch auf dem Wahlzettel für den Ortsrat in Hämelerwald.

Lesen Sie auch: Alles zur Kommunalwahl am 12. September in Lehrte

In ihrem 17-seitigen Wahlprogramm unternimmt die Wählergemeinschaft eine Tour durch etliche kommunalpolitische Bereiche. So fordern die Kandidaten von WfL unter anderem einen „gesunden Gewerbemix“ für die Lehrter Wirtschaft und in Sachen Baupolitik mehr „Eigentum für Familien“. Die Wirtschaft wollen sie unter anderem mit „frischen Ansätzen zum Thema Digitalisierung“ fördern. WfL setzt sich zudem für den Ausbau eines Radwegenetzes in Lehrte sowie mehr Verkehrssicherheit und weniger Verkehrslärm ein. Im Wahlprogram steht außerdem die Forderung nach modernen Lüftungsanlagen in den Schulen und eine Förderung der Elektromobilität.

Forderung: Mehr Geld für Kita-Personal

Im Bereich der Bildung setzt WfL auf eine bessere Bezahlung des Kita-Personals. Die tarifliche Bezahlung reiche nicht aus. Für die Digitalisierung an den Schulen müsse ebenso mehr getan werden wie für die Einbindung von Jugendlichen in Entscheidungsprozesse der Stadt. WfL fordert darüber hinaus eine Erweiterung von Spielplätzen für Kinder und einen nachhaltigen Ausbau von Freizeitangeboten sowie Kultur. Sport und Vereine seien dabei „Hotspots von Leidenschaft und Begeisterung“. Die Arbeit der Vereine müsse künftig so unbürokratisch wie möglich unterstützt werden. WfL fordert zudem einen Ausbau der ihrer Ansicht nach „sehr bescheidenen Schwimmbäder“ in Lehrte.

Von Achim Gückel