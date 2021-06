Der umstrittene Wertstoffsammelplatz am Westring in Lehrte bleibt erhalten – die Container allerdings anders angeordnet. Das kann gegen das Dauerproblem der illegalen Müllentsorgung helfen, meinen die Umweltpolitiker der Stadt. Unterdessen hagelt es Anzeigen gegen Umweltsünder.

Müllchaos am Westring: Ist eine neue Anordnung der Container die Lösung?

