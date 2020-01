Vermüllte Wertstoffinsel schafft es ins Fernsehen

Die ständig vermüllte Wertstoffinsel am Lehrter Westring hat es nach einem Bericht in dieser Zeitung jetzt sogar ins Fernsehen geschafft: Der NDR hat dort am Donnerstag für das Magazin „Mein Nachmittag“ einen Beitrag über illegale Müllentsorgung und ein Live-Interview mit Anwohnerin und SPD-Ratsfrau Helga Laube-Hoffmann gedreht.