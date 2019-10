Ahlten

Das Flötenorchester Rhythm and Flutes der Schützengesellschaft Ahlten denkt schon an Weihnachten. Am Sonnabend, 14. Dezember, wird es ab 19 Uhr in der Markuskirche in Lehrte ein Weihnachtskonzert geben, um die Gäste auf eine besinnliche Zeit einzustimmen. Der Vorverkauf der Eintrittskarten hat bereits be...